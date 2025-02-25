«Бюро1440» запустила автоматизированное производство солнечных батарей

«Бюро1440» запустила автоматизированное производство солнечных батарейСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Российская аэрокосмическая компания «Бюро1440» разворачивает собственное автоматизированное производство солнечных панелей для космического применения. Мощность предприятия составит 750 киловатт в год.
Как напоминают в компании, солнечные батареи — главный источник выработки энергии в космосе. Инженеры «Бюро1440» разработали собственную технологию, которая позволяет использовать на орбите компоненты индустриального типа.
Разработанные компанией солнечные панели уже испытали в ходе двух экспериментальных запусков «Рассвет-1» и «Рассвет-2». Панели продемонстрировали высокую надёжность и устойчивость к воздействию космической среды, отмечают в компании. Гарантированный срок службы в космосе составит не менее пяти лет, а мощность каждой панели достигает почти 4 киловатт.
В январе «Бюро 1440» анонсировало выпуск абонентских спутниковых терминалов собственной разработки. Устройства имеют длину и ширину до 60 см, а вес устройства менее 15 кг. По словам разработчиков, такие габариты терминала облегчат транспортировку устройств и снизят требования к монтажу.
«Бюро 1440» — это российская аэрокосмическая компания, которая входит в технологическую группу компаний ИКС Холдинг. Её основная цель и конечный продукт — разработка низкоорбитальной спутниковой группировки и предоставление услуг широкополосной передачи данных с глобальным покрытием.
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Roman Wyrzykowski