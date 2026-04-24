Более 40 ведущих предприятий и свыше 30 тысяч сотрудников обеспечивают космическую промышленность страны ключевым оборудованием и новыми разработками.

Так, завод «Протон» создал первый в мире орбитальный сканирующий микроскоп «СММ-2000», который уже более двух лет работает на космическом аппарате «Нанозонд-1». Прибор с нанометровой точностью изучает воздействие солнечного ветра и света.

Благодаря прибору ученые установили причины появления пыли в околоземном пространстве и обнаружили эффект «самозалечивания» некоторых материалов под воздействием света, что важно для создания долговечной обшивки космических кораблей.

Завод «Протон» — резидент ОЭЗ «Технополис Москва», поэтому получает налоговые льготы и направляет высвобождающиеся средства на расширение производства.

А компания «Бюро 1440» открыла серийное производство солнечных батарей общей мощностью 750 кВт в год — этого хватит для создания спутниковой группировки из десятка аппаратов. Производство полного цикла — от фотослоя до систем раскрытия в космосе.

Кроме того, «Бюро 1440» является разработчиком и оператором сервиса спутниковой связи на базе собственной низкоорбитальной группировки. Сегодня на орбите находятся уже 16 спутников «Рассвет». В общей сложности для обеспечения глобального покрытия сервисом связи в режиме 24/7 на орбиту будут выведены более 250 космических аппаратов.

Компания «3Д Биопринтинг Солюшенс» разработала магнитный биопринтер «Орган.Авт», работающий на борту российского сегмента МКС с 2018 года.

Биопринтер печатает живые ткани в условиях невесомости. На Земле клетки медленнее соединяются в объемные структуры из-за контакта с поверхностью основания, на котором они располагаются. В космосе, в условиях микрогравитации, этого препятствия нет. Внутри принтера магнитные волны формируют из клеток фрагменты ткани — примерно так же, как лепят снежок — одновременно со всех сторон.

На борту станции впервые в мире получены тканеинженерные конструкты хрящевой ткани человека и щитовидной железы мыши. Проведены успешные эксперименты по печати мяса из клеток коровы, кролика и рыбы, что в перспективе обеспечит питанием участников дальних космических экспедиций.

Установка позволяет работать с бактериальными биопленками и создавать трубчатые биоинженерные конструкции. Это подходит для создания эквивалентов сосудов, мочеточников и других трубчатых органов.

Образцы возвращаются на Землю для детального изучения. Устройство закладывает основу для выращивания эквивалентов тканей и органов для трансплантации и создания автономных систем жизнеобеспечения для будущих лунных и марсианских миссий.

Компания «Бутис», резидент ОЭЗ «Технополис Москва», специализируется на разработке радиочастотных фильтров. Они установлены в шлемофонах космонавтов: устройства отсекают шумы от работы бортовой аппаратуры и скафандров, обеспечивая четкую связь при выходах в открытый космос.

Продукция создается полностью из отечественных комплектующих, что гарантирует технологическую независимость систем связи.

НПП «Микро-Вис» на площадке «Печатники» специализируется на разработке и производстве электроники сверхвысокочастотного диапазона (СВЧ).

Компания выпускает преобразователи частоты и приемные модули для телекоммуникационных систем, радаров и антенных решеток. Устройства используются в бортовом оборудовании космических аппаратов и в наземной инфраструктуре связи с орбитой — например, они работают на МКС.

Электроника создается на базе отечественных компонентов. Характеристики продукции позволяют успешно замещать западные аналоги в критически важных отраслях. Как участник Московского инновационного кластера, предприятие получило гранты на сумму 16,2 млн рублей.

Завод «Спецкабель» производит специализированные кабели для космической промышленности. Они обеспечивают передачу данных на скорости до 400 Мбит/с и выдерживают экстремальные температуры: от -198 до +200 градусов Цельсия. Важным преимуществом является облегченная конструкция, что критически важно для снижения стоимости запуска спутников.

При содействии Московского фонда поддержки промышленности завод привлек льготный кредит в размере 3,2 млрд рублей на строительство нового производства.

Компания «Орбитек», резидент технопарка «Элма» и участник Московского инновационного кластера, совместно с учеными МАИ разработала плазменный двигатель HT-1000.

Агрегат предназначен для спутников массой более 200 кг и рассчитан на бесперебойную работу в течение 7 лет. Ключевое преимущество — экономичность. Двигатель работает на криптоне, который значительно дешевле ксенона, что снижает стоимость коммерческих запусков. Инженеры также внедрили магнитную защиту: она предотвращает разрушение стенок плазмой, существенно продлевая ресурс устройства.

Разработка уже доведена до стадии квалификационной модели. Подана заявка на проведение орбитального эксперимента для проверки двигателя в условиях открытого космоса. Город предоставил проекту гранты на 25 млн рублей, которые позволили компании закупить необходимое оборудование.

Компания «Новый космос», резидент кластера «Ломоносов», создает передовые решения для дистанционного зондирования Земли.

Флагманский проект компании — спутник «Окулус» — аппарат способен делать сверхчеткие снимки с разрешением 0,5 метра вне зависимости от времени суток и погодных условий. Сфера его применения обширна: от разведки месторождений до мониторинга ледовой обстановки. Запуск спутника запланирован на апрель этого года.

Московские ученые, рабочие и инженеры сыграли огромную роль в подготовке первого полета в космос 65 лет назад. И сегодня столица — лидер в России в области космонавтики. Эти и другие разработки сформируют траекторию развития космической отрасли на десятилетие вперед.