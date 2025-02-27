В Северо-Кавказском федеральном университете открылся геномный центр

© mbf.ncfu.ru

Геномный центр в Северо-Кавказском федеральном университете был создан для научного обеспечения развития агропромышленного комплекса и медицины региона.

Лаборатории центра оснащены самым современным высокотехнологичным оборудованием по государственной программе «Приоритет-2030».

Здесь будут проходить научно-исследовательские практики и занятия для студентов вуза, а также повышать свою квалификацию специалисты разных уровней, работающие в аграрном секторе и сфере здравоохранения.

© mbf.ncfu.ru

© mbf.ncfu.ru

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