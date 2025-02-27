Нижегородские инженеры разработали для СВО беспилотные гусеничные платформы высокой проходимости

Нижегородские инженеры разработали для СВО беспилотные гусеничные платформы высокой проходимостиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
. Эти роботы-беспилотники предназначены для перевозки боекомплектов, продовольствия, медикаментов, транспортировки специального оборудования, эвакуации раненых. Грузоподъемность одной платформы «Молот» — 300 килограммов. Система оборудована дальней и ближней радиосвязью. Благодаря модульной компоновке платформу можно быстро переоборудовать под конкретные задачи.
Специалисты нижегородской компании-разработчика отправятся в зону СВО для обучения военнослужащих правилам эксплуатации техники. После тестирования и получения обратной связи от бойцов будет решаться вопрос о дополнительной закупке беспилотных платформ «Молот». Специальную технику приобрел и отправил нижегородским разведчикам на передовую Дом народного единства (https://t.me/dom_edinstva52/4552), занимающийся поддержкой военнослужащих, мобилизованных и их семей при поддержке правительства Нижегородской области.
Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
Roman Wyrzykowski