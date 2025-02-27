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Roman Wyrzykowski 27 февраля 2025, 18:39 112 Армия и Флот

Нижегородские инженеры разработали для СВО беспилотные гусеничные платформы высокой проходимости

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. Эти роботы-беспилотники предназначены для перевозки боекомплектов, продовольствия, медикаментов, транспортировки специального оборудования, эвакуации раненых. Грузоподъемность одной платформы «Молот» — 300 килограммов. Система оборудована дальней и ближней радиосвязью. Благодаря модульной компоновке платформу можно быстро переоборудовать под конкретные задачи.

Специалисты нижегородской компании-разработчика отправятся в зону СВО для обучения военнослужащих правилам эксплуатации техники. После тестирования и получения обратной связи от бойцов будет решаться вопрос о дополнительной закупке беспилотных платформ «Молот». Специальную технику приобрел и отправил нижегородским разведчикам на передовую Дом народного единства (https://t.me/dom_edinstva52/4552), занимающийся поддержкой военнослужащих, мобилизованных и их семей при поддержке правительства Нижегородской области.

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Источник: https://t.me/ramzayiegokomanda/21961

беспилотные гусеничные платформы, Нижний Новгород
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