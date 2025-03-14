На ГАЗе стартовало серийное производство грузовиков «Садко 9»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Горьковский автозавод запустил серийное производство грузовиков новой модели «Садко 9», сообщает канал «Грузовики и вообще». Руководитель пресс-службы автозавода Николай Марков заявил, что шасси с колёсной формулой 4×4 уже сходят с конвейера. В продаже ГАЗ «Садко 9» появится в середине года: задержка необходима, чтобы кузовопроизводители успели «привязать» и сертифицировать свои надстройки. В линейке Горьковского автозавода «девятка» заменит «Земляк» с кабиной советского образца.
Новый грузовой автомобиль представляет собой развитие модели «Садко Некст», выпускающейся с 2019 года. У машины такая же кабина, но грузоподъёмность «Садко 9» заметно выше — пять тонн вместо трёх. Этого удалось добиться за счёт усиленного заднего моста (толщина балки выросла с 8,5 до 10 мм) и колёс увеличенной размерности. Также поменялась подвеска: спереди длинные двухлистовые рессоры, сзади — полурессоры на пневмобаллонах со стабилизатором.
Под капотом стоит тот же турбодизель ЯМЗ объёмом 4,4 литра, но в более мощном исполнении: здесь мотор развивает 169 л. с. вместо 150 л. с. Трансмиссия прежняя: жёстко подключаемый полный привод с понижающей передачей — машина рассчитана, в том числе, на эксплуатацию в условиях бездорожья.
Цены и дата старта продаж «Садко 9» пока не объявлены. Новинка в любом случае будет дороже, чем «Садко Некст», который сейчас стоит от 6,0 млн рублей.
Ранее стало известно, что на ГАЗе начался выпуск нового грузовика «Валдай 18».
https://motor.r...-15-03-2025.htm
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16.03.2510:46:07