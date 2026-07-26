Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-28» приземлился в окрестностях города Жезказган в казахстанской степи, на нем российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев вместе с американским астронавтом Кристофером Уильямсом вернулись с Международной космической станции.

Кудь-Сверчков, Микаев и Уильямс перешли на корабль «Союз МС-28» с МКС перед операцией по возвращению на Землю, предварительно попрощавшись с оставшимися на станции космонавтами, а затем закрыли люки между «Союзом» и МКС.

Космонавты Кудь-Сверчков, Микаев и астронавт Уильямс находились на МКС с 27 ноября. Ракета «Союз-2.1а» с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 12:28, через восемь минут и 49 секунд она вывела его на околоземную орбиту. Полет «Союза МС-28» проходил по сверхкороткой двухвитковой схеме.