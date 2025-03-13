В Подмосковье запустили серийное производство промышленных предохранительных клапанов

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В Подмосковье компания «НПО АСТА», входящая в группу «Астима», начала серийное производство промышленных предохранительных клапанов. Производство размещено в Воскресенске Московской области и ориентировано на выпуск клапанов для систем теплоснабжения, промышленных емкостей и оборудования. Мощности предприятия позволяют производить до 5 тысяч изделий в год, при этом уровень локализации продукции достиг 100%, увеличившись с прежних 50%.

На реализацию проекта было направлено более 120 миллионов рублей, половину из которых — 60 миллионов — предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа в рамках программы «Проекты развития».

Производимые клапаны предназначены для защиты трубопроводов, резервуаров и оборудования в системах теплоснабжения, а также в котлах, вулканизаторах, стерилизаторах и пастеризаторах. Они предотвращают повреждение оборудования при превышении допустимого давления, которое может быть вызвано химическими реакциями, солнечной радиацией, пожарами или другими внешними факторами.

Клапаны изготавливаются из высокопрочного чугуна, что позволяет использовать их в неотапливаемых помещениях в условиях средней полосы России при температуре до -40°С. Одним из ключевых преимуществ продукции «НПО АСТА» является 100% герметичность затвора, что обеспечивает высокую надежность и безопасность эксплуатации.

«В последнее время Россию покинули производители предохранительных клапанов из Германии, Польши, Великобритании и США, которые занимали до 60% рынка. Программа Фонда развития промышленности была выбрана нами как наиболее оперативная форма финансирования реализации промышленных проектов. Благодаря выделенным ресурсам, необходимым для закупки дорогостоящих литейных форм, станков и оборудования, мы в кратчайшие сроки разработали и запустили в серийное производство предохранительные клапаны собственной конструкции на замену импортным аналогам», — рассказал учредитель ООО «НПО АСТА» и Группы компаний «Астима» Евгений Синодов.

Ранее компания изготавливала клапаны с применением турецких комплектующих — корпусных отливок. В 2023-2024 годах было локализовано производство 36 комплектующих для замены импортных — теперь все, кроме пружин и литых частей корпуса, компания производит самостоятельно, а пружины и отливки поставляют отечественные производители. Локализация продукции увеличилась с 50% до 100%.

Потребители выпускаемых предохранительных клапанов — котлостроительные заводы, предприятия пищевой, фармацевтической, химической и нефтехимической, целлюлозно-бумажной и текстильной отраслей в России, Беларуси и Казахстане.

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