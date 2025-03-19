В «Титановой долине» запущено производство тротуарной плитки с инвестициями свыше 1,7 млрд рублей.

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Выпуск продукции начал завод «Поревит», расположенный в особой экономической зоне «Титановая долина» на площадке «Уктус» в Екатеринбурге.

Все объекты резидента, включая производственные и административные корпуса, линию подачи инертных материалов и крытый склад, введены в эксплуатацию. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Урал», ссылаясь на информацию департамента информационной политики Свердловской области.

Инвестиции в проект превысили 1,7 млрд рублей. На предприятии уже создано 43 рабочих места из 80 запланированных. Завод оснащен современной линией вибропрессования от компании Ermak. Производимая плитка отличается высокой прочностью и устойчивостью цвета в течение длительного времени. Годовой объем производства составит до 900 тыс. кв. м тротуарной плитки.

© mashnews.ru

Продукция компании украсила множество общественных пространств, включая сквер Равновесия, Школьный и Славянский скверы, парк имени К. Я. Лагунова, а также Александровский и Аптекарский сады в Тобольске. И это лишь часть объектов, где использовалась плитка компании! Эти примеры наглядно демонстрируют, как качественные материалы способны преобразить городскую среду.

— Опираясь на наш 15-летний опыт, мы стремимся задавать стандарты в создании современных пространств. Наша цель — вывести благоустройство городов Тюменской области на новый уровень, — отметили представители компании.

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