Отечественная система управляемой передачи файлов для закрытых информационных контуров Filestone MFT получила обновление до версии 2.3. Команда продукта исправила десятки ошибок и уязвимостей, оптимизировала код и интерфейс и внедрила новые функции, такие как автоматическое формирование сопроводительных писем, подсказки в полях, фильтрация таблиц и бесшовное применение глобальных настроек. Наконец, защита Guardant теперь помогает клиентам определять лицензионные версии ПО, оберегая от человеческой ошибки или подмены дистрибутива.

Вместе с функциональными изменениями новая версия Filestone MFT принесла расширенный до нескольких месяцев период пилотного тестирования, упрощённое развёртывание, а также новые цены и два типа лицензий:

Бессрочная лицензия — возможность бесконечно пользоваться купленной версией ПО и обновляться по желанию

Годовая лицензия — регулярные большие обновления и постоянно актуальная версия Filestone MFT

Новые тарифы позволили сделать технологию доступнее. Теперь Filestone MFT можно приобрести по цене от 360 000 рублей.

Продукт используют лидеры таких отраслей, как металлургия, освоение космоса и железнодорожный транспорт. Возможно внедрение в любые виды организаций, включая государственные. Filestone MFT зарегистрирован в Реестре российского ПО, а в его основе лежат технологии с открытым исходным кодом.

Дополнительные улучшения

Возможность ограничения количества адресатов

Улучшенная верификация адресов электронной почты при загрузке файла с адресной книгой

Изменение часового пояса сервера

Возможность отправки реестра передаваемой / принимаемой информации

Отключение доступности отправителю ссылки на скачивание

Изменены сообщения об автоматической и ручной блокировке отправлений

Изменение шаблона почтовых уведомлений

Новый список «‎Доверенные получатели"‎ — при отправке на адреса и домены из этого списка можно отключать ручную проверку

В чёрный, белый списки, а также списки доверенных адресов и адресов на контроле можно добавлять не только адреса электронной почты, но и домены

Новые, более понятные названия списков

Маски ввода в заполняемых полях

Информационное сообщение о невозможности входа в ПО с использованием Active Directory при отсутствии прав

Оптимизация аутентификации с использованием LDAP

Фильтрация отключённых учётных записей в поиске по адресной книге LDAP

Убрано ограничение на длину пароля

Изменение настроек в приложении администратора не требует перезагрузки

Отправка на ручную проверку заявок, содержащих архивы с паролями

Регистронезависимый поиск по электронным почтам

Поиск по адресной книге можно вести одновременно по нескольким словам

Ускорение процессов с базой данных, таких как поиск в адресной книге

Изменение длительности активной сессии в приложении администратора

Новая логика отображения кнопки запроса пароля — если пароль на архив в тексте письма, то кнопка не отображается; если отправка пароля в тексте уведомления отключена, то кнопка запроса пароля появляется в интерфейсе скачивания файла

Исправлена ошибка, при которой система не удаляла частично загруженные файлы

Исправлена ошибка с отправкой файлов и архивов под длинными именами

Исправлена редкая ошибка с появлением сообщения «‎Внутренняя ошибка» вместо «‎Ваша сессия истекла» при окончании сессии администратора

Устранена редкая ошибка, при которой пользователь не получал информацию о сбое загрузки файлов, что могло приводить к отправке пустых вложений

Исправлены небольшие ошибки в интерфейсной части

Особенности Filestone MFT

Filestone MFT предоставляет безопасный канал отправки и приёма данных для серверов в изоляции от внешней информационной инфраструктуры. Он не хранит файлы в облаках, не делится ссылками на них и безвозвратно удаляет всё после передач. Применение системы снижает риск ошибок по вине человека, который может неправильно делиться правами на просмотр.

В зависимости от принятых предприятием штрафных санкций и ущерба, предотвращение утечек с помощью Filestone MFT может экономить более пяти миллионов рублей на каждом инциденте.

Продукт создан для специалистов по информационной безопасности и системных администраторов. После установки на корпоративный сервер Filestone MFT предлагает веб-интерфейсы для администратора, сотрудника информационной безопасности и интерфейс для рядовых пользователей. Есть возможность входа под корпоративной учётной записью и обмена файлами с внешними корреспондентами в любой точке мира.

Ключевые возможности Filestone MFT:

Отправка, запрос и приём файлов

Согласование передач службой информационной безопасности

Автоматическое ведение журнала отправок

Передача файлов сверхбольшого объёма

Контроль сроков доступности

Формирование сопроводительных документов

Автоудаление отправленных файлов

Логирование действий

Сбор статистики

Гибкие оповещения

LDAP, Active Directory

Белые и чёрные списки

Персональные права и настройки

Автозаполнение форм

Проверка заполнения полей

Антивирус

Запрет архивов с паролями

Настройка визуального стиля

Мультиязычный интерфейс

Бессрочная и годовая лицензии

Проект реализован благодаря грантовой поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Подробная информация о Filestone MFT доступна на filestone.ru .

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