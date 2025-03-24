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Bionysheva_Elena 24 марта 2025, 11:45 17 Медучреждения

Открылась после реконструкции детская поликлиника в Коле Мурманской области

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 © minzdrav.gov.ru

В Детской поликлинике Кольской центральной районной больницы начался прием маленьких пациентов в обновленном здании в Коле Мурманской области.

Реконструкция двухэтажного здания выполнена в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения и стратегического плана «На Севере — жить!». Финансирование составило более 112 миллионов рублей, из которых более 96 миллионов — средства областного бюджета.

 © minzdrav.gov.ru

Что было сделано: — увеличена площадь детской поликлиники, выполнена перепланировка помещений в соответствии с современными требованиями по оказанию медицинской помощи, отремонтирован фасад здания, выполнено благоустройство прилегающей территории.

Детская поликлиника оснащена новым современным медицинским оборудованием и мебелью. Созданы комфортные зоны ожидания с игровыми элементами.

Сейчас более 2 тыс. юных пациентов смогут получить первичную врачебную и доврачебную помощь. В медучреждени будут проводиться лабораторные и диагностические исследования, работать процедурный и прививочный кабинеты.

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Источник: minzdrav.gov.ru

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поликлинника
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