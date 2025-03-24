Открылась после реконструкции детская поликлиника в Коле Мурманской области

Открылась после реконструкции детская поликлиника в Коле Мурманской областиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Детской поликлинике Кольской центральной районной больницы начался прием маленьких пациентов в обновленном здании в Коле Мурманской области.
Реконструкция двухэтажного здания выполнена в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения и стратегического плана «На Севере — жить!». Финансирование составило более 112 миллионов рублей, из которых более 96 миллионов — средства областного бюджета.
Что было сделано: — увеличена площадь детской поликлиники, выполнена перепланировка помещений в соответствии с современными требованиями по оказанию медицинской помощи, отремонтирован фасад здания, выполнено благоустройство прилегающей территории.
Детская поликлиника оснащена новым современным медицинским оборудованием и мебелью. Созданы комфортные зоны ожидания с игровыми элементами.
Сейчас более 2 тыс. юных пациентов смогут получить первичную врачебную и доврачебную помощь. В медучреждени будут проводиться лабораторные и диагностические исследования, работать процедурный и прививочный кабинеты.
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Bionysheva_Elena