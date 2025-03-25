Оптоволоконные дроны «Сварог» большой дальности начали применять в зоне СВО

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В зоне спецоперации, в том числе в Курской области, начали применять оптоволоконные квадрокоптеры большой дальности «Сварог-13» и «Сварог-15». Они в состоянии нести грузы до 25 километров и наносить удары в глубине фронта ВСУ. Об этом сообщил гендиректор инжинирингового центра перспективных разработок Олег Федоров, пишет ТАСС.

Федоров отметил высокое качество отечественного оптоволоконного кабеля. Специалисты центра считают, что российское оптоволокно дешевле и качественнее аналогов из Китая. У него меньший процент обрывов кабеля.

Одна из главных задач сегодня в зоне СВО — увеличение дистанции, на которой работают с оптоволоконными аппаратами. Если раньше это было 15 километров, то сегодня — до 30 километров. Поэтому сейчас в зоне спецоперации действуют новые оптоволоконные квадрокоптеры линейки «Сварог» с диагональю 13 и 15 дюймов с мощными моторами.

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