Оптоволоконные дроны «Сварог» большой дальности начали применять в зоне СВО

Оптоволоконные дроны «Сварог» большой дальности начали применять в зоне СВОСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В зоне спецоперации, в том числе в Курской области, начали применять оптоволоконные квадрокоптеры большой дальности «Сварог-13» и «Сварог-15». Они в состоянии нести грузы до 25 километров и наносить удары в глубине фронта ВСУ. Об этом сообщил гендиректор инжинирингового центра перспективных разработок Олег Федоров, пишет ТАСС.
Федоров отметил высокое качество отечественного оптоволоконного кабеля. Специалисты центра считают, что российское оптоволокно дешевле и качественнее аналогов из Китая. У него меньший процент обрывов кабеля.
Одна из главных задач сегодня в зоне СВО — увеличение дистанции, на которой работают с оптоволоконными аппаратами. Если раньше это было 15 километров, то сегодня — до 30 километров. Поэтому сейчас в зоне спецоперации действуют новые оптоволоконные квадрокоптеры линейки «Сварог» с диагональю 13 и 15 дюймов с мощными моторами.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
Первая партия беспилотной гусеничной платформы «Варан» передана в зону СВО
Первая партия универсальной беспилотной гусеничной платформы «Варан&r...ном фронте слова представителя компании разработчика дронов Бари Муртазина.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Roman Wyrzykowski