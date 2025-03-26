В Петрозаводске открыли детский сад «Якорек» на 280 мест.

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В активно развивающемся микрорайоне Ключевая открылся новый детский сад на 280 мест. Современное здание соответствует всем требованиям и оснащено всем необходимым для комфортного пребывания детей.

В новом учреждении разместились 12 групповых помещений, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, прачечная, а также кабинеты специалистов — психолога, логопеда и медицинские помещения. Здание оборудовано системами видеонаблюдения и пожарной безопасности, доступно для маломобильных граждан. Особое внимание уделено пищеблоку, который соответствует самым современным стандартам.

Открытие нового детского сада позволит принять 280 воспитанников и создать 60 новых рабочих мест, включая 28 педагогических должностей. В апреле 2025 года сюда временно переведут воспитанников детского сада № 89 «Филиппок» на период капитального ремонта в их учреждении.

© ptzgovorit.ru

Это уже девятое новое дошкольное учреждение, открытое в Петрозаводске с 2019 года. Новый детский сад в микрорайоне Ключевая был особенно востребован местными жителями. Учреждение оснащено уникальным спортивным залом и предоставляет все возможности для полноценного развития детей.

В регионе продолжается реализация программы по строительству и ремонту дошкольных учреждений, что позволяет обеспечивать комфортные условия для воспитания и развития подрастающего поколения.

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