Флот «Росморпорта» пополнили два новых нефтемусоросборщика проекта NE028
Флот ФГУП «Росморпорт» пополнился двумя нефтемусоросборщиками проекта NE028 — «МНМС-"Лебедь»" и «Эко-1″. Новые суда предназначены для оперативной ликвидации последствий разливов нефтепродуктов и сбора плавающего мусора в акваториях морских портов.
Церемония передачи судов состоялась на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске, где они были построены. „МНМС-"Лебедь“» войдет в состав флота Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт», а «Эко-1» — Северо-Западного бассейнового филиала, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта.
В ближайшее время суда приступят к работе в акваториях портов Астраханской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Они предназначены для сбора плавающего мусора и обводненных нефтепродуктов, а также оснащены боновыми заграждениями, щеточным скиммером производительностью до 120 куб. м нефтевзвеси в час и оборудованием для ликвидации нефтяных загрязнений.
При строительстве нефтемусоросборщиков преимущественно использовалось отечественное оборудование. В Росморречфлоте отметили, что это, наряду с современными технологиями производства, позволило обеспечить высокое качество реализации проекта.
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