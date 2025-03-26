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Bionysheva_Elena 26 марта 2025, 14:47 1314 Дорожное строительство

Дорожная и транспортная инфраструктура в 2024 году: ключевые достижения

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В 2024 году в России было построено и отремонтировано порядка 25 тысяч километров дорог — от масштабных многоуровневых развязок до внутриквартальных проездов. Благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и других программ уложено около 1 миллиарда квадратных метров дорожного покрытия.

К концу года более половины региональных трасс и свыше 85% городских дорог в крупных населенных пунктах с пригородами привели в соответствие с современными стандартами.

Среди значимых объектов — скоростная трасса М-12 «Восток», соединившая Москву и Казань. Ее строительство было завершено в рекордные сроки, и в будущем магистраль продлят до Екатеринбурга и Тюмени.

Помимо дорожного строительства, ведется активное развитие других направлений:

Авиация

  • Реконструированы взлетно-посадочные полосы в Кемерове, Томске и Якутске.

  • Открыты новые аэровокзалы в Улан-Удэ, Ставрополе, Новокузнецке, Чебоксарах, Казани и Магадане.

    Железные дороги

    Начато строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

    Пропускная способность БАМа и Транссиба увеличена до 180 млн тонн грузов в год.

    Международные транспортные коридоры

    • Развиваются маршруты «Север — Юг», а также направления через Азово-Черноморский регион и северо-запад.

    • Растут объемы перевозок по Северному морскому пути, расширяется сеть сервисного обслуживания судов.

    Перспективы: нацпроект «Эффективная транспортная система»

    Для дальнейшего развития инфраструктуры запущен новый нацпроект, на реализацию которого планируется выделить 1 триллион рублей из бюджета. Это позволит обеспечить системную поддержку ключевых транспортных проектов страны.

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Источник: t.me

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Дорожная и транспортная инфраструктура, ремонт дорог
  • Нет аватара Сергей40
    27.03.2512:14:57

    По числу погибших в ДТП нейросеть выдаёт:

    «По итогам 2023 года — 14,5 тысячи человек, что на 2,3% больше, чем в предыдущем году.»

    #1299022
    • Нет аватара termometrix
      27.03.2518:15:09

      Снижение аварийности — это многогранная задача, требующая комплексного подхода, включающего различные меры, направленные на улучшение поведения водителей, повышение безопасности дорожной инфраструктуры и внедрение современных технологий.На уровень аварийности и смертности в дорожном движении влияет множество факторов.

      скрытый текст

      Отредактировано: termometrix~20:12 27.03.25
      #1299039
    • Нет аватара termometrix
      27.03.2519:22:07

      Существует также относительно объективный показатель, который коррелирует с риском аварий на дорогах страны в среднем или конкретной трассы, маршрута и т. д.

      (dN/10^9 х dt)

      где dN: Количество автотранспортных средств в государстве/отношение площади дорожной сети, выраженной в квадратных километрах, к общей площади страны в квадратных километрах (безразмерная величина-коэффициент)

      dt: произвольный период времени (секунда, минута, час, день, месяц, год).

      10^9 :один миллиард

      Чем больше значение этой пропорции (dN/10^9 х dt), тем выше вероятность увеличения количества дорожно-транспортных происшествий в государстве, регионе или произвольной территории для определенного периода времени.

      Эту пропорцию автотранспортной нагрузки для определения приблизительного риска аварии можно применить в отношении конкретной автомагистрали, региональной дороги и любого сегмента транспортной сети.

      Отредактировано: termometrix~19:59 27.03.25
      #1299044
    • Нет аватара dronson123
      27.03.2519:38:38

         

      #1299045
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      27.03.2521:10:34

      С конца нулевых и до 2023-го в России из года в год снижалось количество погибших в ДТП.

      За 2023 год погибло 14,5 тысячи человек (+2,3%).

      За 2024 год произошло 116 190 дорожно-транспортных происшествий. Число погибших составило 12 748 человек, что на 12% меньше чем в прошлом году.

      Статистика не обманывает — но ее надо использовать честно.

      *********************

      И еще печальный вывод — для некоторых нейросеть это новый бог.

      #1299051
      • Нет аватара ser56
        28.03.2511:29:00

        «что на 12% меньше «

        интересно — почему такой рывок в нужную сторону?

        #1299086
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          28.03.2516:48:48

          Трудно сказать.

          Я только хотел показать что нельзя делать выводы на основе одного года. А общая тенденция действительно радует.

          #1299110
    • rvk rvk
      28.03.2517:49:50

      Помню времена когда было более 30 тысяч. При том что автомобилей было гораздо меньше.

      Отредактировано: rvk~17:51 28.03.25
      #1299116
  • Нет аватара termometrix
    29.03.2509:19:05

    Байкало-Амурскую магистраль, которую СССР возводил как всесоюзную и ударную комсомольскую стройку века, Россия сейчас расширяет и «удваивает» без лишнего шума и пыли. Как само собой разумеющееся.

    Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp..../27677/5066548/

    Марат Хуснуллин: «С 2018 года уложено около 1 млрд кв. м асфальтобетонного покрытия в регионах. Эту протяжённость можно 25 раз обернуть вокруг экватора!».

    Отредактировано: termometrix~09:22 29.03.25
    #1299143
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