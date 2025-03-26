Дорожная и транспортная инфраструктура в 2024 году: ключевые достижения

© t.me

В 2024 году в России было построено и отремонтировано порядка 25 тысяч километров дорог — от масштабных многоуровневых развязок до внутриквартальных проездов. Благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и других программ уложено около 1 миллиарда квадратных метров дорожного покрытия.

К концу года более половины региональных трасс и свыше 85% городских дорог в крупных населенных пунктах с пригородами привели в соответствие с современными стандартами.

Среди значимых объектов — скоростная трасса М-12 «Восток», соединившая Москву и Казань. Ее строительство было завершено в рекордные сроки, и в будущем магистраль продлят до Екатеринбурга и Тюмени.

Помимо дорожного строительства, ведется активное развитие других направлений:

Авиация

Реконструированы взлетно-посадочные полосы в Кемерове, Томске и Якутске.

Открыты новые аэровокзалы в Улан-Удэ, Ставрополе, Новокузнецке, Чебоксарах, Казани и Магадане. Железные дороги Начато строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Пропускная способность БАМа и Транссиба увеличена до 180 млн тонн грузов в год. Международные транспортные коридоры Развиваются маршруты «Север — Юг», а также направления через Азово-Черноморский регион и северо-запад. Растут объемы перевозок по Северному морскому пути, расширяется сеть сервисного обслуживания судов. Перспективы: нацпроект «Эффективная транспортная система» Для дальнейшего развития инфраструктуры запущен новый нацпроект, на реализацию которого планируется выделить 1 триллион рублей из бюджета. Это позволит обеспечить системную поддержку ключевых транспортных проектов страны.



Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈