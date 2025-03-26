Дорожная и транспортная инфраструктура в 2024 году: ключевые достижения

Дорожная и транспортная инфраструктура в 2024 году: ключевые достиженияСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В 2024 году в России было построено и отремонтировано порядка 25 тысяч километров дорог — от масштабных многоуровневых развязок до внутриквартальных проездов. Благодаря реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и других программ уложено около 1 миллиарда квадратных метров дорожного покрытия.
К концу года более половины региональных трасс и свыше 85% городских дорог в крупных населенных пунктах с пригородами привели в соответствие с современными стандартами.
Среди значимых объектов — скоростная трасса М-12 «Восток», соединившая Москву и Казань. Ее строительство было завершено в рекордные сроки, и в будущем магистраль продлят до Екатеринбурга и Тюмени.
Помимо дорожного строительства, ведется активное развитие других направлений:
Авиация
Реконструированы взлетно-посадочные полосы в Кемерове, Томске и Якутске.
Открыты новые аэровокзалы в Улан-Удэ, Ставрополе, Новокузнецке, Чебоксарах, Казани и Магадане.
Железные дороги
Начато строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
Пропускная способность БАМа и Транссиба увеличена до 180 млн тонн грузов в год.
Международные транспортные коридоры
Развиваются маршруты «Север — Юг», а также направления через Азово-Черноморский регион и северо-запад.
Растут объемы перевозок по Северному морскому пути, расширяется сеть сервисного обслуживания судов.
Перспективы: нацпроект «Эффективная транспортная система»
Для дальнейшего развития инфраструктуры запущен новый нацпроект, на реализацию которого планируется выделить 1 триллион рублей из бюджета. Это позволит обеспечить системную поддержку ключевых транспортных проектов страны.
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Bionysheva_Elena
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