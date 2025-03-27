В ГИС «Панорама» для Linux расширены средства контроля карт и пространственного анализа данных

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В КБ «Панорама» разработана ГИС «Панорама» версии 15.3.6 для ОС «Astra Linux Special Edition», ОС «Альт Линукс», «РЕД ОС» и Ubuntu (20.04, 22.04). В новой версии реализованы режимы контроля качества векторных карт и абсолютных высот. Расширены возможности поиска данных, включая поиск по геопорталам, адресам и точкам на объектах. Добавлены средства загрузки координат из текстовых форматов.

В задачу «Контроль качества векторной карты » добавлена возможность контроля метрических, топологических и семантических данных. Задача работает в двух режимах: контроль данных (только проверка) и редактирование данных (сохранение исправлений в файлы карты). Основные проверки включают структурный контроль (обязательный для всех объектов), контроль метаданных листа и другие настраиваемые виды. Пользователь может гибко управлять схемами контроля через временные файлы настроек, сохраняя или восстанавливая стандартные параметры. Результаты отображаются в протоколе с возможностью просмотра ошибок в редакторе карты и формирования HTML-отчета. Для удобства доступны фильтры объектов и опции прерывания проверки при превышении заданного числа ошибок. В процессе работы задачи могут быть использованы схемы контроля, подготовленные в ГИС «Панорама» для MS Windows.

Диалог «Контроль абсолютных высот » предназначен для проверки объектов векторной карты, содержащих данные о высотах рельефа и глубинах гидрографии, включая контроль согласованности объектов внутри замкнутых горизонталей. Для работы используются схемы контроля, адаптированные под классификаторы карт разных масштабов, которые сохраняются в XML-файле с возможностью настройки через диалог. Пользователь может задавать состав проверяемых объектов, а также указывать элементы, прерывающие последовательность высот (например, реки или овраги). Результаты контроля формируются в виде протокола с информацией о несоответствиях высот, направлении цифрования и других параметрах. Режим поддерживает проверку горизонталей, изобат и наличия отметок высот, обеспечивая точность и корректность пространственных данных.

Режим «Поиск объектов по адресу » предназначен для поиска объектов и перекрестков по адресным характеристикам, таким как название улицы, номер дома, строения или корпуса. Для поиска перекрестков используется семантика из классификатора, содержащая названия улиц, а поиск может осуществляться как по частичному, так и по полному совпадению названий. Результаты отображаются в таблице, где можно выбрать объект или перекресток для перехода к нему на карте. В процессе поиска перекрестки отображаются в виде условных знаков на отдельной карте, которая автоматически создается или добавляется в документ. Для получения дополнительной информации об объекте доступен режим «Показать информацию об объекте». При изменении параметров поиска отбор объектов обновляется автоматически.

Режим «Поиск по геопорталу » позволяет осуществлять адресный поиск на различных геопорталах, включая OpenStreetMap, Национальную систему пространственных данных, а также геопорталы КБ «Панорама» и другие, поддерживающие стандарт OGC WFS. Режим обеспечивает поиск по кадастровому номеру, адресу и другим параметрам. Диалоговое окно отображает геометрию и семантику найденных объектов, а также выделяет их на карте. Для поиска данных необходимо выбрать геопортал, ввести интересующую информацию в строку поиска и нажать кнопку «Поиск». Этот режим упрощает работу с геоданными, предоставляя удобный инструмент для поиска и визуализации объектов.

Режим «Загрузка координат из текстового файла » предназначен для импорта данных, полученных с геодезических приборов, из текстовых файлов с разделителями (TXT, CSV, XYH и другие). Каждая строка файла соответствует одному пространственному объекту, например, пикетной точке с координатами (X, Y, H). Результатом работы программы является создание карты в формате SIT или SITX. В диалоге отображаются исходные данные (путь к файлу и его содержимое) и настройки для импорта. Пользователь может указать строку начала обработки, выбрать разделитель, задать смещение по координатам (X, Y, H) и настроить состав импортируемых данных, определяя типы данных для каждой колонки (например, X, Y, H или семантики).

Задача «Поиск точки на контуре объекта » дает возможность обрабатывать линейные и площадные объекты. После выбора объекта в диалоговом окне необходимо указать расстояние для поиска. В результате работы режима на карте подсвечивается участок от начала объекта до найденной точки, что позволяет визуально определить расположение искомой точки.

ГИС «Панорама» — универсальная отечественная геоинформационная система. Программа предназначена для накопления, хранения, автоматизированной обработки и отображения данных, результатов расчетов и прогнозов, имеющих геопространственную привязку. ГИС «Панорама» содержит средства отображения и обработки векторных, растровых и матричных карт. Приложение предоставляет пользователям инструменты для решения специализированных задач моделирования движения специальных объектов на фоне 3D-модели, прогнозирования последствий чрезвычайных ситуаций на опасных объектах, мониторинга движения воздушных судов, проведения геодезических и топографических работ, обработки данных с навигационных устройств GPS/ГЛОНАСС, печати отображаемых пространственных данных на различные устройства вывода и многих других.

Новая версия программы доступна для скачивания на сайте КБ «Панорама» в разделе Скачать .

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