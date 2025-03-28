В «АРМ агронома» усовершенствованы инструменты для землеустройства и управления сельхозугодиями

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В КБ «Панорама» разработан программный комплекс «АРМ агронома » версии 15.4.2. В новой версии повышена эффективность работы с картографическими данными и улучшены аналитические инструменты. Реализован ряд новшеств, которые делают процесс создания и редактирования карт более удобным и точным.

Программа поддерживает расширенный доступ к информации с геопортала «Национальная система пространственных данных » (НСПД). Пользователи могут получать актуальные данные о дате постановки объектов на учет, их кадастровых номерах, статусе, категории земель и стоимости участков или зданий. Для удобства работы добавлены слои «Земельные участки (подписи)» и «Здания (подписи)», что позволяет быстро находить нужную информацию непосредственно на карте.

Особое внимание уделено улучшению поисковых возможностей. Разработан новый диалог поиска, который поддерживает адресный поиск на OpenStreetMap, поиск по кадастровому номеру и сквозной поиск в НСПД и других геопорталах. При этом результаты поиска отображаются не только в виде таблиц, но и визуализируются на карте, что значительно упрощает работу с большими объемами данных.

Для специалистов по землеустройству добавлен расширенный набор инструментов обработки списков объектов, включая операции вырезания и разрезания сложных объектов из нескольких картографических источников. Это особенно полезно при создании детальных карт инфраструктуры хозяйства, землеустройства и сельскохозяйственных угодий.

Кроме того, обновлен алгоритм отображения подписей на картах. Подписи теперь учитывают угол поворота знака, что обеспечивает более точное и эстетичное размещение текстовой информации. Для удобства пользователей также добавлена возможность копирования координат точки одним кликом или комбинацией клавиш.

Рассмотренные изменения делают «АРМ агронома» еще более гибким инструментом и помогают повысить качество принимаемых решений специалистам, работающим в области землеустройства и агрономии. Новая версия программы доступна в разделе Скачать .

© gisinfo.ru

© gisinfo.ru

© gisinfo.ru

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