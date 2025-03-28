Программное обеспечение E-DMark помогает автоматизировать процессы маркировки товаров

E-DMark - простое и эффективное решение для автоматизации процессов по маркировке товаров

Белорусская компания «Электронная экономика» разработала программное обеспечение E-DMark, которое позволяет комплексно подойти к маркировке товаров в интеграции с белорусской системой «Электронный знак» (аналог российского «Честного знака»).

И в России и в Беларуси уже достаточно много категорий товаров, для торговли которыми требуется маркировка. И перечень таких товаров постоянно расширяется. Заниматься маркировкой вручную долго и дорого, поэтому было создано простое решение — программное обеспечение E-DMark. Оно обеспечивает прямую связь с ГИС «Электронный знак» и в онлайн-режиме позволяет выполнять заказ, преобразование, нанесение, валидацию кодов и отправку отчетов маркировки. Можно создавать серии товара и далее реализовать его по кодам как в Беларуси, так и в России. Система хорошо подходит также для импортеров, которые завозят товары из стран СНГ и третьих стран.

Уже сейчас программным обеспечением E-DMark пользуются более 150 предприятий разных уровней, включая производителей молочной продукции, напитков, обуви, шин и духов. Автоматизация позволяет снизить количество ошибок, обеспечивая комплексное управление производством и запасами, а также оперативно вносятся изменения и обновления.

Для чего нужна маркировка товаров? Причин ее внедрения несколько, но самая главная — борьба с контрафактом. Подделывают самые известные бренды. Кто не сталкивался с контрафактным бельем «Милавица» или молочной продукцией, имитирующей белорусскую. Был случай, когда сами покупатели обнаруживали поддельную белорусскую кока-колу — она не могла пройти тест через приложение проверки подлинности товара «Электронный знак», которое работает и в России.

Бывали случаи, когда в России полностью перекрывали поставки белорусских товаров из-за его якобы неудовлетворительного качества. Однако в абсолютном большинстве случаев это была не белорусская продукция, а подделка. Таким образом, маркировка помогает решить вопросы экспорта товаров из Беларуси в Россию.

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