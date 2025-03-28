В Подмосковье открыли новый цех по производству резиновой крошки для детских и спортивных площадок

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Компания «Дмитровский завод РТИ», занимающаяся сбором и утилизацией автомобильных шин, завершила строительство и запустила новый цех в Дмитровском городском округе. Соответствующее разрешение уже получено. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. На новой площадке предприятие будет производить резиновую крошку и порошок.

Инвестиции в строительство и запуск цеха превысили 220 млн рублей. Это первый этап масштабного проекта по расширению завода, общий объем вложений в который составит около 0,5 млрд рублей. Сейчас на предприятии трудятся более 250 человек, а после расширения штат увеличится еще на 50 сотрудников.

Новый цех площадью 1,4 тыс. кв. м расположен рядом с действующим производственно-складским комплексом. Уже начался монтаж оборудования для переработки отходов, которое позволит не только нарастить объемы утилизации шин и оргтехники, но и расширить ассортимент готовой продукции.

Резиновая крошка и порошок, получаемые при переработке старых шин, используются для строительства детских и спортивных площадок, а также в качестве модификатора асфальтобетонных смесей, производства гидроизоляции и стройматериалов.

«Наш завод — крупнейший в стране по переработке шин, поэтому старые покрышки к нам везут со всей России. Благодаря современному оборудованию мы можем перерабатывать шины любых размеров — от велосипедных до крупногабаритных диаметром 3,5 метра. Но основной объем — это шины легкового и грузового транспорта, которые мы принимаем в специальных пунктах в 15 регионах России. Важно, что это не вредит экологии: использованные шины запрещено выбрасывать на мусорные площадки, в леса и овраги, чтобы вредные вещества не попадали в почву и воздух. При этом самым экологичным способом утилизации является именно механическая переработка, которую мы применяем», — рассказывает заместитель генерального директора «Дмитровского завода РТИ» Ксения Ершова.

Жители Подмосковья могут бесплатно сдать старые шины на переработку в один из почти 300 пунктов приема завода. Все контейнеры расположены рядом с шиномонтажными мастерскими и сервисами по замене покрышек.

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