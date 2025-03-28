Состоялась торжественная церемония выхода в рейс тридцатого поезда метро «Балтиец».

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В электродепо Дачное Петербургского метрополитена состоялась торжественная церемония выхода в рейс тридцатого поезда метро модели 81-725.1/726.1/727.1 «Балтиец».

В мероприятии приняли участие Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, вице-губернатор Кирилл Поляков, председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев, начальник Петербургского метрополитена Евгений Козин, генеральный директор ТМХ, член Бюро Союза машиностроителей России Кирилл Липа, генеральный директор Октябрьского электровагоноремонтного завода Валентин Ядрицев.

Губернатор осмотрел новый состав «Балтийца», пообщался с представителями Трансмашхолдинга и работниками депо, поблагодарил их за профессионализм и вклад в развитие метро.

Поезда модели «Балтиец» курсируют на Кировско-Выборгской линии метро Санкт-Петербурга с сентября 2022 года. Их производство ведется в рамках масштабной программы обновления подвижного состава. Проект реализуется по поручению Президента России с использованием средств Фонда национального благосостояния.

К. Липа рассказал собравшимся об особенностях поезда и перспективах развития его конструкции.

«Сегодня современный состав — это прежде всего асинхронный привод», — говорит он. — Это система, которая позволяет нам экономить электричество, эксплуатировать поезда с меньшими затратами, чем подвижной состав предыдущих поколений. Кроме того, «Балтиец» — это комфорт для пассажиров, место для маломобильных пассажиров, юсб-зарядки, кондиционирование, широкие двери. … У машиниста полностью автоматическая система управления. Реализовано автоведение — уникальное техническое решение для российских метрополитенов. Сегодня вагон метро движется самостоятельно, машинист только присутствует, открывает и закрывает двери. Реализован автооборот — когда поезд прибывает на конечную станцию и возвращается, он делает это полностью автоматически, вообще без участия человека. Это техническое решение, которое на сегодняшний день реализовано только в Санкт-Петербурге".

Гендиректор ТМХ рассказал, что для Санкт-Петербурга разрабатывается новая версия поезда: «Будут обновлены интерьерная и экстерьерная части, по решению руководства города будет представлена новая ливрея. Надеюсь, что до конца года горожане увидят новый поезд».

«Технически мы сегодня готовы реализовать полностью автономное ведение поезда, без участия человека», — заявил Кирилл Липа.

26 августа 2022 года ГУП «Петербургский метрополитен» и «Трансхолдлизинг» заключили лизинговое соглашение о поставке 950 вагонов метро. Общая стоимость контракта, включая лизинговые платежи, составила 242,5 млрд рублей. Поставки запланированы на период с 2022 по 2031 год.

Производство поездов осуществляется на расположенном в Санкт-Петербурге Октябрьском электровагоноремонтном заводе. На сегодняшний день город получил 240 вагонов модели «Балтиец», к концу 2025 года планируется выпустить еще 120.

Предприятия, которые сегодня являются частью ТМХ, сотрудничают с Петербургским метрополитеном с 1955 года — с момента его открытия. С 2010 года вагоны для метро Санкт-Петербурга выпускаются на Октябрьском электровагоноремонтном заводе. В период с 2014 по 2021 год предприятие изготовило 476 вагонов модели 81-722/723/724 «Юбилейный», трех модификаций.

Вагоны метро «Балтиец» созданы силами ведущих российских разработчиков — инжинирингового центра «ТМХ-Инжиниринг» и Национального центра промышленного дизайна 2050.ЛАБ. Производство и сборка вагонов осуществляется на ОЭВРЗ, где каждый состав проходит тщательные испытания, подтверждающие его надежность и соответствие строгим стандартам безопасности перед выходом на линию.

Поезда «Балтиец» зарекомендовали себя как надежные в эксплуатации, современные и комфортабельные.

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