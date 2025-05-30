Более 24 км федеральной трассы М-2 «Крым» расширены до четырех полос

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Речь идет о двух участках автодороги М-2 «Крым» — это северный подъезд к Туле в Ленинском районе и отрезок с 422-го по 437-й км, проходящий по Кромскому и Троснянскому районам Орловской области. Здесь федеральные дорожники выполнили капитальный ремонт с увеличением числа полос движения до четырех и разделением встречных потоков осевым барьерным ограждением.

© rosavtodor.gov.ru

Помимо расширения проезжей части на обоих участках специалисты спрямили продольный профиль дороги, что значительно улучшило видимость встречных автомобилей. Для удобства местных жителей построили автобусные остановки, линии электроосвещения, тротуары, пешеходные переходы и светофоры. Кроме того, на проезжую часть нанесена горизонтальная разметка, установлены новые дорожные знаки и сигнальные столбики.

Проектом капремонтов также были предусмотрены работы по обеспечению отвода ливневых вод с проезжей части. Для этого дорожники построили новые водопропускные трубы, водоотводные лотки и кюветы.

Особое внимание уделили экологии: в целях недопущения попадания загрязняющих веществ с проезжей части в границах водоохранных зон устроили локальные водоочистные сооружения.

Стоит отметить, что в процессе производства работ весь отфрезерованный асфальтобетон с существующего дорожного покрытия был использован в органоминеральной смеси при устройстве верхнего слоя основания новой дорожной одежды. Верхний слой покрытия был выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который максимально устойчив к высоким транспортным нагрузкам.

Расширение наиболее загруженных участков одной из старейших федеральных автодорог М-2 «Крым» — это важный шаг к повышению транспортной доступности населенных пунктов, важный фактор развития всего Центрального федерального округа. Трасса М-2 «Крым» обеспечивает транспортно-экономические связи Центрального, Северного и Северо-Западного экономических районов России с Центральным Черноземьем, соединяет два города-героя — Москву и Тулу, проходит через города воинской славы Орел, Курск, Белгород. Увеличение пропускной способности этой важнейшей транспортной артерии даст импульс многим секторам экономики, в том числе и внутреннему туризму.

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