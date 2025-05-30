Более 24 км федеральной трассы М-2 «Крым» расширены до четырех полос

Более 24 км федеральной трассы М-2 «Крым» расширены до четырех полосСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Речь идет о двух участках автодороги М-2 «Крым» — это северный подъезд к Туле в Ленинском районе и отрезок с 422-го по 437-й км, проходящий по Кромскому и Троснянскому районам Орловской области. Здесь федеральные дорожники выполнили капитальный ремонт с увеличением числа полос движения до четырех и разделением встречных потоков осевым барьерным ограждением.
Помимо расширения проезжей части на обоих участках специалисты спрямили продольный профиль дороги, что значительно улучшило видимость встречных автомобилей. Для удобства местных жителей построили автобусные остановки, линии электроосвещения, тротуары, пешеходные переходы и светофоры. Кроме того, на проезжую часть нанесена горизонтальная разметка, установлены новые дорожные знаки и сигнальные столбики.
Проектом капремонтов также были предусмотрены работы по обеспечению отвода ливневых вод с проезжей части. Для этого дорожники построили новые водопропускные трубы, водоотводные лотки и кюветы.
Особое внимание уделили экологии: в целях недопущения попадания загрязняющих веществ с проезжей части в границах водоохранных зон устроили локальные водоочистные сооружения.
Стоит отметить, что в процессе производства работ весь отфрезерованный асфальтобетон с существующего дорожного покрытия был использован в органоминеральной смеси при устройстве верхнего слоя основания новой дорожной одежды. Верхний слой покрытия был выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который максимально устойчив к высоким транспортным нагрузкам.
Расширение наиболее загруженных участков одной из старейших федеральных автодорог М-2 «Крым» — это важный шаг к повышению транспортной доступности населенных пунктов, важный фактор развития всего Центрального федерального округа. Трасса М-2 «Крым» обеспечивает транспортно-экономические связи Центрального, Северного и Северо-Западного экономических районов России с Центральным Черноземьем, соединяет два города-героя — Москву и Тулу, проходит через города воинской славы Орел, Курск, Белгород. Увеличение пропускной способности этой важнейшей транспортной артерии даст импульс многим секторам экономики, в том числе и внутреннему туризму.
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