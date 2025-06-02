Обзор: В мае 2025 года в России были открыты 6 новых школ и детских садов

«Сделано у нас» традиционно делает ежемесячные обзоры по новым школам и детским садам открываемым в России. В мае открыто новых — 6, реконструировано — 0. Все ссылки кликабельны, можно почитать подробности и найти ссылку на первоисточник.

В селе Марусино Новосибирской области открыли новый детский сад на 120 мест

В селе Марусино Новосибирского района завершено строительство нового детского сада на 120 мест. Образовательное учреждение примет воспитанников ясельных и дошкольных групп от 1,5 до 7 лет. Вместе с построенной ранее школой на 550 учеников это создает в селе полноценный образовательный комплекс, который начнет работу с нового учебного года. Детский сад площадью 2,5 тысячи квадратных метров возведен подрядной организацией ООО «СтройМарт» за 7 месяцев. В двухэтажном здании оборудованы групповые помещения, залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинеты логопеда и психолога, а также помещения для кружковой работы.

В Петербурге открылся новый детсад для 190 малышей

Трёхэтажный детсад расположен на территории жилого комплекса Pulse Premier в Невском районе Петербурга. Внутри, кроме спален и игровых комнат, разместились кружковые и образовательные кабинеты, физкультурный и музыкальный залы, кухня, медицинский кабинет, а также современный бассейн.

Двор детского сада застройщик озеленил и благоустроил: 10 отдельных игровых зон оборудованы качелями, горками, игровыми комплексами и оснащены навесами от солнца и осадков. А для занятий физкультурой и активных игр на свежем воздухе Setl Group обустроил две большие спортивные площадки.

В Джанкое открыли новый детский сад на 260 мест

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Дошкольное учреждение соответствует всем нормам безопасного и комфортного пребывания детей в стенах детского сада.

Здесь малыши смогут посещать оснащенный современным оборудованием физкультурный зал, а для занятий художественно-эстетической направленности и досуговой деятельности — музыкальный. Также на территории детского сада расположен стадион, групповые игровые площадки с теневыми навесами и современным, безопасным игровым оборудованием.

Новый детский сад на 280 мест открыли в Краснодаре

В столице Кубани открылся новый детский сад, рассчитанный на 280 мест, в микрорайоне «Самолёт».Суммарная площадь нового социального объекта составляет 4 400 «квадратов». В детсаду созданы все условия для комфортного и гармоничного развития малышей. На первом этаже расположены группы для самых маленьких, а на втором — для ребят постарше. Также в учреждении оборудованы музыкальный класс, спортзал и кабинеты допобразования.

Прилегающая территория занимает 10 500 квадратных метров. Участок благоустроен для прогулок и игр на свежем воздухе. Кроме того, для детей созданы безопасные зоны с беседками и двумя спортплощадками, где они смогут заниматься разного рода активностями.

В Сочи открылся новый детский сад

В Кудепсте Сочи открылся новый корпус «Самшит» детского сада № 140. Таким образом это дошкольное учреждение стало самым крупным в ЮФО. Оно рассчитано на 550 человек.

Площадь нового корпуса — более 8000 кв. метров. Кроме классических комнат для занятий музыкой и спортом там оборудовали помещения для робототехники и цифровую лабораторию.

Новое здание лицея для одаренных детей открыли в селе Бурятии

Лицей им. В.С. Мункина открылся в с. Кижингинск Кижингинского района Бурятии в среду, 30 апреля. Новое здание вместимостью 184 ученика в одну смену построено в рамках национального проекта «Образование».

— Ранее спортзала у лицея не было, а учебные классы располагались в приспособленных деревянных зданиях. Один из корпусов находился вообще на другой улице. Теперь у нас не только сильный педагогический состав и целеустремленные дети, но и пространство, которое еще больше помогает нашим ученикам достигать высот. Над оформлением свободных пространств мы думали вместе с родителями и учениками, в итоге решили, что это должна быть не просто красивая картинка на стене, а оформление, содержащее полезную информацию для общего развития. В итоге мы разметили на стенах школы портреты выдающихся людей, достопримечательности Бурятии и России с краткой информацией и куар-кодом, чтобы ознакомиться с изучаемым объектом подробнее, — рассказала директор лицея Интерна Эрдынеева.

Всего было построено 6 школ и детских садов, среди них 6 новых.

— новых школ — 1

— новых детских садов — 5

— других образовательных учреждений — 0

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