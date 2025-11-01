«Сделано у нас» традиционно делает ежемесячные обзоры по новым школам и детским садам открываемым в России. В октябре открыто новых — 29, реконструировано — 1. Все ссылки кликабельны, можно почитать подробности и найти ссылку на первоисточник.

В поселке Заречный Якутии состоялось открытие новой школы на 60 мест

Новое здание площадью почти 2000 квадратных метров полностью готово к работе: завершены все отделочные работы, установлено новейшее оборудование и мебель, смонтированы надежные системы отопления, водоснабжения и вентиляции. Школа оснащена светлыми классами и создает все условия для качественного образования наших детей.

В Санкт-Петербурге открыт новый детский сад

В Выборгском районе начал работу новый корпус детского сада № 33. Трёхэтажное здание, расположенное на Лиственной улице, дом 15, корпус 2, строение 1, рассчитано на 220 воспитанников — столько же, сколько и первый корпус учреждения.

В детском саду оборудованы бассейн, музыкальный и спортивный залы, медицинский блок, а также кабинеты логопедов, психологов и специалистов для проведения дополнительных занятий. На территории детсада создано современное пространство для развития и игр: теплица с фруктовым садом, зона для метеонаблюдений, спортивная площадка и несколько прогулочных зон с игровым оборудованием и теневыми навесами.

В Москве открылась новая школа на 1150 учеников

Здание расположено по адресу: улица Большое Понизовье, дом 2. После ввода в эксплуатацию девелопер передал объект в городскую систему образования.Учебное заведение построено с учетом современных стандартов. На первом этаже расположены светлый атриум, лабораторно-исследовательский комплекс, актовый зал, мастерская акварельной живописи и рисунка, медицинский блок, обеденный зал и гардероб.

В Гатчине открыта новая школа

В Гатчине открыта школа на 800 учеников. Три блока — начальной школы, основной школы и спортивного ядра — расходятся от центрального атриума, формируя Y-образную структуру. Атриум играет роль центрального ядра и точки притяжения. Вокруг него по этажам сгруппированы общественные пространства, делающие школу полноценным образовательным центром: столовая, библиотека и медиатека, актовый и многофункциональные залы, медицинский блок, художественные мастерские. Такое расположение формирует удобную навигацию, способствует интеграции различных функций и создает условия для коммуникации между учениками разных возрастов. Характерная конфигурация здания быстро принесла ему неофициальное название — «Y-школа». Этот образ отсылает не только к планировочному решению, но и к идее выбора, развития, движения в разные стороны, что символично отражает образовательный процесс.

Детсад с метеоплощадкой и бассейном открылся в Санкт-Петербурге

Состоялось торжественное открытие детского сада № 98 Красносельского района.

Садик с бассейном и метеоплощадкой примет 220 малышей от 1,5 до 7 лет. В трёхэтажном здании обустроены спальни, игровые, кружковые классы, а также музыкальный и физкультурный залы. А для здорового развития малышей предусмотрен современный бассейн. Двор детского сада застройщик озеленил и благоустроил: 2 спортивные площадки и 12 игровых с теневыми навесами и разнообразным оборудованием — песочницы, горки, качели и «лазалки». Кроме того, застройщик обустроил метеоплощадку, чтобы малыши могли изучать природные и погодные явления.

В Московской области состоялось открытие новой гимназии

В жилом комплексе Люберец состоялось открытие новой гимназии на 1500 мест. Жители Люберец давно ждали современную школу. Теперь просторное здание готово принять 1500 учеников. Новая гимназия, построенная по самым современным стандартам, станет настоящим образовательным и культурным центром для всего микрорайона. Во всех учебных классах установлены интерактивные доски, что делает уроки более интересными и наглядными. В просторных спортивном и актовом залах, а также в кабинетах физики и химии есть все необходимое для учебного процесса, экспериментов и творческой деятельности.

Новый детский сад с бассейном открылся на юго-востоке столицы

Детский сад на 300 мест с бассейном возвели в районе Текстильщики на юго-востоке столицы.Здание переменной этажности — от двух до трех этажей — имеет г-образную форму. Его площадь составляет свыше 6,6 тысячи квадратных метров. На первом этаже разместили пищеблок полного технологического цикла и медицинский блок, а также бассейн с сопутствующими помещениями. На втором этаже расположены музыкальный и физкультурный залы. 12 групповых ячеек занимают все три этажа, по четыре на каждом.

В Москве открыт детсад на 350 мест

В Солнцеве построили детский сад для 350 детей. Дошкольное учреждение расположено по адресу: улица Юлиана Семенова, дом 8б. В детском саду обустроили 14 групп, кабинет медработника, физкультурный и музыкальный залы, а также другие необходимые помещения. В учреждение смогут ходить в том числе воспитанники с ограниченными возможностями здоровья — для них в здании созданы все условия.

В Сахалинской области открылась новая школа

В Южно-Сахалинске свои двери распахнула новая школа № 24. Новое учреждение образования в жилом комплексе «Авангард» рассчитано 1 260 учеников. Здание состоит из 9 корпусов. Каждый из них предназначен для определенной возрастной группы учеников. В новой школе для учеников начальных классов отведен блок со своей инфраструктурой: отдельный вход, гардероб и санузлы. Здесь расположились 20 учебных кабинетов, языковые классы, кабинеты психолога и логопеда, IT-лаборатории, четыре спальни для первоклассников и игровые зоны для групп продлённого дня.В школе созданы условия и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Управление школой будет осуществляться в тесном сотрудничестве с родителями, общественными организациями и Сахалинским государственным университетом. Огромное внимание уделяется патриотическому воспитанию. Эта работа будет вестись в сотрудничестве с 68-м армейским корпусом, центром «Воин», учреждениями культуры и спорта. Также в этом году из первоклассников сформируют кадетский (казачий) класс.

В Кирове открылась самая большая школа в области

В Кирове прошла приемка новой школы — Лицея информационных технологий № 28 (ЛИнТех) на улице Профсоюзной, 55 в слободе Шевели.Эта школа стала самой большой в Кировской области, рассчитанной на 1606 мест. Лицей сохраняет свою специализацию: дизайн всех помещений посвящен технике и инженерии. Новый лицей включает три блока с учебными классами, просторным актовым залом, спортивным комплексом с бассейном, мастерскими, современными лабораториями и студиями. Созданы условия для детей с особенностями здоровья. Школа построена по нацпроекту «Молодежь и дети».

В Московской области открылся новый детский сад

Детский сад «Островок» открыл свои двери для самых маленьких мытищинцев. В микрорайоне Перловка на улице Крестьянкой построили новое дошкольное учреждение на 220 мест.В детском саду есть все для комфортного обучения и воспитания дошколят: 9 светлых групповых ячеек для детей от 0 до 7 лет, современный пищеблок, музыкальный и спортивный залы, веранды для прогулок и игровые площадки. Кроме того, для безопасного подхода к образовательному учреждению был проведен комплексный ремонт дороги и тротуаров. Первые маленькие гости по достоинству оценили свой новый садик. Уже сейчас здесь начались занятия и игры на свежем воздухе.

В районе Свиблово г. Москвы завершено строительство современной школы для старшеклассников

В Москве, в районе Свиблово, завершено строительство новой современной школы, рассчитанной на 550 старшеклассников. Учебное заведение расположено в проезде Русанова внутри жилого квартала, что обеспечивает ученикам возможность учиться в шаговой доступности от дома. Новая школа полностью укомплектована для предоставления качественного и разностороннего образования. В здании разместились универсальные и специализированные учебные кабинеты, современная медиатека, спортивный и медицинский блоки, а также многофункциональное пространство для мероприятий. На прилегающей территории для учащихся оборудована комплексная физкультурно-спортивная зона. Она включает в себя беговую дорожку, яму для прыжков в длину, площадки для сдачи норм ГТО, игры в настольный теннис и занятий воркаутом. Для отдыха между занятиями обустроена специальная зона.

В Краснодарском крае открыли новую школу

В Адлерском районе Сочи открыли новую школу — второй корпус СОШ № 26. Для 200 ребят из начальных классов здесь созданы все современные условия и для занятий, и для отдыха. Новый объект возведен инвестором в микрорайоне Голубые Дали. Общая площадь здания — свыше 2 тысяч квадратных метров. В трех блоках размещены спортивный и актовый залы, а также столовая полного цикла. На прилегающей территории установлен игровой комплекс и организована территория для отдыха. В День знаний в школе открыли и современный кабинет физики «Квант». Он оснащен передовым цифровым оборудованием, что позволит сделать уроки физики более наглядными, интерактивными и увлекательными, а подготовку к олимпиадам различного уровня — более результативной.

Новый корпус школы «Интеграл» открыли в Москве

В преддверии Дня учителя в Москве открыли новый корпус школы «Интеграл». Учебное заведение известно тем, что его ученики регулярно побеждают на различных олимпиадах.

Четырехэтажное здание площадью около семи тысяч квадратных метров построено по индивидуальному проекту. Внутри украшено макетами планет Солнечной системы. Диаметр каждого арт-объекта — до 3,5 метра. Новый корпус предназначен для учеников с 1-го по 8-й классы. Есть все необходимое для предпрофессионального образования и IT- обучения.

В Ленинградской области ввели в эксплуатацию детсад на 220 мест

Госстройнадзор Ленобласти дал разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 220 мест в жилом комплексе «Фотограф» в Мурино (Всеволожский район). Объект возвела группа «Мавис» по соглашению с правительством 47-го региона.

В здании есть музыкальный и физкультурный залы, просторные групповые комнаты, оборудованы игровые и спортивные зоны, современная кухня, помещения для сна и творчества. Фасад украсило девятиметровое панно из керамогранитных плит с изображением «сырного города» и его обитателей. Работу выполнила художница Анастасия Белогурова.

Тематическое оформление предусмотрено и внутри. В интерьере использованы мебель с «сырными отверстиями», круглые окна, авторские элементы декора и навигация через персонажей-мышат. Все это создает атмосферу игры и сказки. На территории сада имеются экоигровые площадки с мягкими линиями и островками для разных видов активности.

В Карелии открылся новый детский сад на 300 мест

В поселке Калевала открыли новый детский сад. Ребята будут ходить в современное здание со светлым ремонтом, заниматься в просторных спортивном и музыкальном залах. На территории садика также предусмотрена спортивная площадка.Известно, что в детском саду работает команда из 45 высококлассных специалистов.

В Казани открылся новый детский сад

В Кировском районе Казани открылся новый детский сад № 376 «Крылья», рассчитанный на 80 воспитанников. Учреждение расположено в двухэтажном здании площадью более 2,1 тыс. кв. м и включает четыре группы по 20 детей, кабинет робототехники, сенсорную зону, лабораторию и студию татарского языка. Детский сад акцентирует внимание на развитии инженерных способностей у детей. В учреждении предусмотрены ясельные группы, медицинский кабинет, музыкальный зал и спортивный зал. Также имеется сенсорная комната для релаксации.

В Москве открыта новая школа на 775 мест

В Хорошёво-Мнёвниках появилась новая школа на 775 мест. Объект построил инвестор в составе жилого квартала на Шелепихинской набережной. Площадь здания составляет почти 15 тысяч квадратных метров. Архитектура школы напоминает бабочку: одно крыло отведено под начальные классы, другое — под основную и старшую школу. Центральная часть объединяет общешкольную инфраструктуру. В школе есть все необходимое для современных форм обучения. В том числе ИТ-полигон, специализированные учебные кабинеты, инженерный и академический лабораторно-исследовательские комплексы, а также два спортзала, футбольное поле, площадки для игр и школьных мероприятий.

В Тюмени открылся новый детский сад

Садик в ЖК «Легенда парк» рассчитан на 317 мест. Общая площадь здания — более 5 тыс. 800 квадратов. В нем 14 групп, в том числе три ясельные. Предусмотрены кабинеты для индивидуальных занятий, коррекции речи, рисования, физкультурный и музыкальный залы, пищеблок, медицинский блок, служебно-бытовые помещения. На территории благоустроены 14 групповых площадок с теневыми навесами, малыми архитектурными формами и две спортивные площадки.

В Новороссийске открылся новый детский сад «Электроник»

Дошкольное учреждение рассчитано на 100 малышей, для которых созданы комфортные условия в пяти группах — от ясельной до подготовительной. Здание оснащено современной мебелью, яркими игрушками, а также просторными музыкальным и спортивным залами. Для развития детей предусмотрены центры активности, где воспитанники смогут заниматься творчеством, конструированием, развивать речь и сенсорное восприятие. Особое внимание уделено адаптации малышей — впервые открыта группа плавного привыкания, которая поможет детям мягко войти в новый этап жизни.

В Якутске открылась самая большая школа региона

В Якутске торжественно открыли новую школу № 40 — самое крупное образовательное учреждение в Якутии. Здание площадью 17,2 тыс. кв. м рассчитано на 990 учеников. Объект возведён в рамках национального проекта «Образование».

Стоимость объекта — 2,2 млрд рублей. Новая школа позволит разгрузить близлежащие образовательные учреждения и даст возможность детям учиться ближе к дому. Внутри здания расположены учебные классы, современные спортивные и игровые площадки, футбольный стадион с беговой дорожкой и трибунами, площадки для волейбола и баскетбола, а также зелёные зоны для отдыха. Образовательное учреждение сформировало предпрофильные и профильные классы, включая математический, медицинский, педагогический, инженерный и естественно-научный профили.

В Московской области открыта новая школа

В микрорайоне Восточный в Звенигороде открылась новая школа на 1100 учеников. Школа полностью укомплектована оборудованием и включает отдельный блок для начальных классов на 400 мест, а также секции для средней и старшей школы. Для занятий есть два спортивных зала, актовый зал, библиотека с информационным центорм, столовая и специальные лаборатории. Ученики смогут углубленно изучать агрономию, медицину и информатику в специально оборудованных лабораториях и компьютерных классах. На территории школы создана площадка для проведения областного конкурса «Профессионалы» по направлению «Агрономия». Для занятий спортом подготовлены футбольное поле с беговыми дорожками и площадки для отдыха.

В Анапе открыли новый детский сад «Песковичок» на 240 мест

Новый детский сад «Песковичок» построили в поселке Витязево. На реализацию проекта выделили 580 млн рублей.

Детский сад рассчитан на 240 мест. В нем будет 11 групп, в том числе ясельные. Принимать детей здесь начнут в ближайшее время. Работать с ними будут 22 воспитателя.

Кроме основных групп в саду есть залы для хореографии, вокала и рисования, компьютерный класс. А также кукольный театр и анимационная студия, кружки по робототехнике, шахматам и шашкам. В группах установлены современные интерактивные панели «Казаки». На территории детского сада построили две спортивные площадки.

В строящемся микрорайоне Владимира открыли новый детский сад с бассейном

В столице Владимирской области открыли новый детский сад в микрорайоне Юрьевец на улице Родионовка в районе многоэтажек, куда активно селятся молодые семьи.

Новый детсад площадью 5827,77 квадратных метратвошел в структуру образовательного центра № 7, в садике открыли 4 группы, куда пошли около 70 детей от 2 до 7 лет. Отмечается, что в садике сейчас еще формируют кадровый состав, а количество детей, которые смогут в него пойти, вырастет до 200 человек. Для обустройства детского сада из городского бюджета затратили более 9,5 миллиона рублей. Деньги пошли на установку систем безопасности, приобретение детской мебели, игрового, обучающего и спортивного инвентаря. Также был укомплектован пищеблок, приобретены посуда, хозяйственные товары и оргтехника.

В Краснодаре открыли два новых детских сада на 350 и 250 мест

В Прикубанском округе краевой столицы завершили строительство двух детских садов — в районе ул. Командорской и ул. 2-й Ямальской. Оба объекта получили заключения о соответствии проектной документации. В каждом предусмотрены группы для детей до трёх лет.

Двухэтажное дошкольное учреждение в районе ул. Командорской примет 350 воспитанников. В здании оборудовали 18 групп, в том числе две ясельные.

Для всестороннего развития ребят в детском саду предусмотрены изостудия, спортивный, музыкальный и компьютерный залы, кабинеты логопеда, психолога и подготовки к школе. Также оборудованы медицинский блок, пищеблок и прачечная.

Детский сад в районе ул. 2-йЯмальской рассчитан на 250 воспитанников. Там будут работать 13 групп для детей от полутора до семи лет, из них две ясельные. В здании есть кабинеты дополнительного образования: для подготовки к школе и изучения ПДД, также оборудованы изо- и мультстудии, креативная лаборатория.

В Омске после масштабной реконструкции открылся лицей № 29

В Омске состоялось торжественное открытие лицея № 29 после комплексной реконструкции. Ремонт проведён в рамках президентской программы по модернизации школьных зданий.

Здание, построенное в 1968 году, претерпело серьёзные преобразования: обновлён фасад, заменены окна и двери, полностью модернизированы инженерные системы. Учебные классы, столовая и спортивный зал оснащены современной мебелью и новейшим оборудованием. Подрядная организация «ОмскСайдингИнвест» выполнила все работы качественно и в оговорённые сроки.

В лицее № 29 обучается 530 ребят. Имеется 29 учебных кабинетов, спортивный зал, столовая, компьютерный класс, танцевальный зал, тир, медицинский кабинет, комната детских инициатив.

В селе Башкултаево Пермского края открылся новый современный детский сад «Мечтатели»

В селе Башкултаево состоялось торжественное открытие нового детского сада «Мечтатели» на 160 мест. Это долгожданное событие для семей не только Башкултаево, но и близлежащих населённых пунктов — Мокино и других. Гости осмотрели светлые и уютные групповые ячейки, современный медицинский блок и просторный пищеблок. Особый интерес вызвали специализированные центры развития, где детям предстоит заниматься творчеством и исследовательской деятельностью: «РобоМастер», «Творческая мастерская» и центр «Народная мозаика».

В Гатчине открылся новый центр образования

Открылся Гатчинский центр образования «Высший пилотаж» на 1175 мест. Строительство школы велось в 2022-2025 годах в рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы 47-го региона «Современное образование Ленинградской области». Общая стоимость объекта 1 814,05 млн рублей.

В Кирове распахнул двери новый корпус физмат лицея

Это уже пятая школа, введенная в эксплуатацию в Кировской области за текущий год, и первая из трех, строительство которых ведется с 2021 года в рамках национальных проектов «Образование» и «Молодёжь и дети». Новый корпус впечатляет своим оснащением: здесь есть просторный спортивный зал, бассейн, современная библиотека, актовый зал и даже собственный музей.

Всего было построено школ и детских садов — 28, среди них новых 27 .

— школы — 15 ,из них новых- 14 (реконструировано- 1)

— детских садов — 15, из них новых- 15, (реконструировано — 0)

— других образовательных учреждений — 0