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Bionysheva_Elena 05 июня 2025, 09:50 38 Медучреждения

В Еманжелинске детская поликлиника и отделение реабилитации модернизированы в рамках нацпроекта

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 © национальныепроекты.рф

В Еманжелинске Челябинской области завершился капитальный ремонт медицинских учреждений в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Работы провели в детской поликлинике, отделениях медицинской реабилитации, кабинете ЛФК и приемном покое районной больницы.

В детской поликлинике полностью обновили инфраструктуру: заменили окна и двери, отремонтировали внутренние помещения, включая стены, потолки и полы. Особое внимание уделили инженерным системам — полностью модернизировали электрооборудование, освещение, отопление, водоснабжение, канализацию, вентиляцию и кондиционирование. Также учреждение оснастили современной системой видеонаблюдения и новыми кабельными сетями. После ремонта здесь будут принимать пациентов педиатры, детские хирурги, стоматологи, психиатры, офтальмологи и эндокринологи, сообщают национальныепроекты.рф.

Отделение медицинской реабилитации получило новое отечественное оборудование, включая:

  • тренажер с биологической обратной связью для восстановления ходьбы и равновесия;

  • аппараты для разработки суставов;

  • функциональные больничные кровати с электроприводом.

Эти нововведения позволят оказывать качественную помощь пациентам с нарушениями двигательных функций, в том числе участникам специальной военной операции.

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Источник: национальныепроекты.рф

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