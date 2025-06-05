В Еманжелинске детская поликлиника и отделение реабилитации модернизированы в рамках нацпроекта

В Еманжелинске детская поликлиника и отделение реабилитации модернизированы в рамках нацпроектаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В Еманжелинске Челябинской области завершился капитальный ремонт медицинских учреждений в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Работы провели в детской поликлинике, отделениях медицинской реабилитации, кабинете ЛФК и приемном покое районной больницы.
В детской поликлинике полностью обновили инфраструктуру: заменили окна и двери, отремонтировали внутренние помещения, включая стены, потолки и полы. Особое внимание уделили инженерным системам — полностью модернизировали электрооборудование, освещение, отопление, водоснабжение, канализацию, вентиляцию и кондиционирование. Также учреждение оснастили современной системой видеонаблюдения и новыми кабельными сетями. После ремонта здесь будут принимать пациентов педиатры, детские хирурги, стоматологи, психиатры, офтальмологи и эндокринологи, сообщают национальныепроекты.рф.
Отделение медицинской реабилитации получило новое отечественное оборудование, включая:
тренажер с биологической обратной связью для восстановления ходьбы и равновесия;
аппараты для разработки суставов;
функциональные больничные кровати с электроприводом.
Эти нововведения позволят оказывать качественную помощь пациентам с нарушениями двигательных функций, в том числе участникам специальной военной операции.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Bionysheva_Elena