«Сделано у нас» традиционно делает ежемесячные обзоры по новым медицинским учреждениям открываемым в России. В ноябре открыто новых — 7, это если не считать ФАПы — их мы не учитываем. Так же в обзоре мы считаем и реконструкцию, но только капитальную. В прошедшем месяце капитально реконструировано 2 объекта. Все ссылки кликабельны, можно почитать подробности и найти ссылку на первоисточник.

В Омске начал работу новый Центр высокотехнологичного протезирования

Теперь пациенты из Сибири и Урала, включая ветеранов СВО, смогут проходить комплексную реабилитацию рядом с домом. Центр площадью 1200 м² оснащен современным оборудованием. Здесь есть протезные мастерские, врачебные кабинеты и тренажерные залы. Пациентам предлагают полный цикл восстановления: от диагностики и изготовления индивидуальных протезов до психологической помощи и лечебной физкультуры.

Новая поликлиника построена в Тюменском районе

В посёлке Богандинский Тюменского района построен филиал поликлиники Тюменской областной больницы № 19. Здесь предполагается оказание всех видов первичной медико‑санитарной помощи: от базовой до специализированной и стоматологической — для взрослых и детей. Учреждение включает взрослое и детское отделения, а также рентгено‑диагностическое. Общая площадь здания превышает 1,5 тысячи квадратных метров. Новая поликлиника будет обслуживать населенные пункты: посёлок Богандинский; сёла Аманадское, Княжево, Червишево, Леваши, Онохино; деревни Марай, Кыштырла, Б. Акияры, М. Акияры, Друганова, Песьянка, Черная речка, Костылева, Мичурина, Чаплык, Головино. Общая численность прикрепленного населения — 23 466 человек, в том числе 5 375 детей.

Открыта новая врачебная амбулатория в селе Садовое Адыгеи

Объект был возведен в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Строительство амбулатории началось в 2024 году для повышения доступности медицинской помощи в сельской местности. На эти цели было выделено 36 млн рублей.Еще порядка 5 млн рублей израсходовано на закупку медоборудования и мебели. Объект площадью 420 кв. метров рассчитан на 50 посещений в смену. Предусмотрено зонирование на детскую и взрослую части, дневной стационар, процедурные и прививочные кабинеты, а также кабинеты медпрофилактики. В детском отделении будет вести прием врач-педиатр. Во взрослом отделении пациенты смогут обратиться за помощью к терапевту, гинекологу, стоматологу.

В Рубцовске открылась новая поликлиника Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера

Строительство современной модульной поликлиники на 100 посещений в смену началось в 2024 году в рамках Краевой адресной инвестиционной программы.Общая стоимость работ с учетом оборудования, ремонта наружных сетей и благоустройства превысила 85 миллионов рублей.

Поликлиника спроектирована по современным стандартам с разделением на: «Чистую зону» для персонала с кабинетами, комнатой отдыха, санпропускником и душевыми; «Грязную зону» для пациентов с регистратурой, гардеробом и шестью специализированными кабинетами.

В Коми открылся новый центр для детей, оказавшихся в трудной ситуации

В новом здании разместилось отделение социальной реабилитации несовершеннолетних комплексного центра социальной защиты населения Усть-Куломского района. Ранее отделение работало в поселке Кебанъель в ветхом деревянном строении 1959 года и могло принимать одновременно только 10 детей. Новое здание рассчитано на 15 мест.

Здесь есть приемно-карантинное отделение, оборудованное отдельным входом, смотровой, двумя палатами-изоляторами, буфетом, санузлами и душевой. Есть медицинский и процедурный кабинеты, кабинеты врача и медсестры. Для оказания социально-психологических услуг предусмотрен кабинет психолога, сенсорная комната с тактильными дорожками, сухим бассейном, музыкальными инструментами, аромалампами, воздушно-пузырьковыми панелями и другим оборудованием.

В Московской области открылась новая поликлиника

В поселке Свердловский открыли новую поликлинику, способную ежедневно обслуживать 270 взрослых и 50 детей. В поликлинике предусмотрено все для удобства жителей. Есть игровая комната для детей, комната матери и ребенка и повышенного комфорта для людей с ОВЗ. На первом этаже размещены отделение рентгенографии, фильтр-бокс, кабинеты неотложной помощи, процедурный и кабинет для забора анализов. На втором этаже — дневной стационар и детское отделение. На третьем этаже кабинеты функциональной диагностики и профилактики, кабинеты для профосмотров, специалисты и администрация. Новая поликлиника обеспечит современным и комфортным помещением, новым высокотехнологичным оборудованием и квалифицированной помощью почти 30 тысяч жителей.

В Якутске открылась новая поликлиника горбольницы № 2

Сегодня в Якутске торжественное открылась SMART-поликлиника городской больницы № 2. Новый медицинский центр, расположенный в Гагаринском округе столицы, рассчитан на 600 посещений в смену. На площади порядка девяти тысяч квадратных метров разместились женская консультация на 120 посещений, дневной стационар, диагностические и терапевтические отделения, отделения лучевой диагностики, восстановительного лечения, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты неотложной помощи и стоматологии. Поликлиника оснащена современными магнитно-резонансным и компьютерным томографами, цифровыми ультразвуковыми диагностическими системами, а также рентгеновским, эндоскопическим, маммографическим и флюорографическим оборудованием экспертного класса.

Два лечебных корпуса Морозовской больницы открыты после реконструкции в Москве

Двухэтажные здания корпусов 15 и 16 Морозовской больницы общей площадью порядка 2,5 тысячи квадратных метров были построены в 1902 году. Их обновление началось в феврале 2024-го и завершилось в октябре 2025-го. После ремонта здесь разместились консультационно-диагностический центр, способный за смену принять до 400 пациентов, дневной стационар на 22 койки, Центр по лечению цереброваскулярной патологии, Центр детской кардиохирургии и Центр ранней помощи. Последний специализируется на помощи недоношенным новорожденным и детям, родившимся с критически низкой массой или другими серьезными отклонениями. Теперь даже регистрация пациентов происходит исключительно в цифровом виде, а потому не требует оформления бумажных документов и занимает считанные минуты. Врачи, к которым юные пациенты попадают на прием, получают всю необходимую информацию о них заранее через Единую медицинскую информационно-аналитическую систему Москвы (ЕМИАС), отчего меньше времени приёма уходит на подготовку.

Всего было построено или модернезированно медучреждений, среди них новых — 7, отремонтированно — 2.

поликлиники — 4 (новых — 4, реконструировано — 0)

медицинские и диагностические центры — 2 (новых — 1, реконструкция — 1)

Госпитали — 1 (новых — 0, реконструировано — 1)

амбулатория — 1 ( новых — 1, реконструкция — 0)

другие медучреждения — 1 (новых — 1, реконструкция — 0)