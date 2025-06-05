Разработана инновационная микробиологическая платформа для консервирования кормов

Специалистами НИЦ ППиФ «СОЮЗСНАБ», работающего в области микробиологии и биотехнологий сельскохозяйственного назначения, завершена разработка нового микробиологического препарата — биоконсерванта «Имба», предназначенного для эффективного силосования и консервирования кормов. Препарат основан на ассоциации молочнокислых (Lactobacillus spp., Pediococcus spp.) и пропионовокислых бактерий (Propionibacterium spp.), обладающих высокой кислотопродуцирующей активностью и способностью ингибировать нежелательную микрофлору в кормовых субстратах.

Испытания проводились на различных субстратах — кукурузе, сенажно-злаковых и бобово-злаковых смесях. Применение «Имбы» обеспечивало ускоренное снижение pH (до значений ниже 4,2 в течение первых 48 часов), что критично для предотвращения развития клостридий и гнилостных бактерий. Параллельно наблюдалось повышение содержания молочной и пропионовой кислот, что коррелировало с аэробной стабильностью кормов после вскрытия траншей. Пропионовокислые бактерии оказывали выраженное антагонистическое действие в отношении дрожжей и плесневых грибов, снижая риск развития микотоксинов в процессе хранения.

По данным химического анализа и микробиологических посевов, массовые потери сухого вещества при использовании биоконсерванта снижались на 22-35% по сравнению с неконсервируемыми контрольными образцами. При этом сохранялись основные показатели питательной ценности: содержание сырого протеина, растворимых углеводов и структурных углеводов не изменялось в течение 90 дней хранения. Дополнительные спектроскопические исследования (ИК-Фурье спектроскопия) подтвердили сохранение структурной целостности органических соединений.

Препарат не содержит химических стабилизаторов, токсичных метаболитов и генно-модифицированных компонентов, что делает его применимым в органических и ресурсосберегающих системах земледелия. Бактериальные штаммы отобраны с учётом их экологической совместимости и способности к биодеградации в условиях почвы, что обеспечивает отсутствие остаточного влияния на агробиоценозы. Но главное, натуральный биоконсервант обладает высокой степенью активности, благодаря чему его использование более выгодно экономически, чем использование химических консервантов.

Таким образом, разработка биоконсерванта «Имба» представляет собой научно обоснованное решение для повышения качества и стабильности силосованных кормов за счёт регуляции микробиологических процессов естественными метаболическими путями. Полученные результаты свидетельствуют о потенциале препарата как инструмента повышения эффективности кормопроизводства без увеличения химической нагрузки на агроэкосистему.

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