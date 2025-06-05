8 октября 2024 года к нам обратился наш многолетний партнер, занимающийся слуховыми аппаратами. Задача стояла невероятная — разработать и изготовить 4 пресс-формы всего за 3 месяца(в два раза быстрее стандартных сроков!) — 3 формы для нового оптического приёмника и 1 форму для модернизированного универсального передатчика. При этом требовалось не просто отлить изделия, но и улучшить модель, добиться высокой точности и согласовать множество деталей в сжатые сроки.

Мы решили принять этот вызов и сразу же принялись реализовывать поставленную задачу(мужественно, под четким руководством генерального и технического директоров). Сразу согласовали расположение литника, чтобы оптимизировать процесс литья и сократить время цикла.

На второй день мы УЖЕ отправили 3D-модель пресс-форм на утверждение! Обычно на такую задачу рассчитан срок до 5-ти дней, но мы справились за ОДИН, чтобы сохранить высокий темп проекта.

Что же делали параллельно? Работали над выбором текстуры изделия, чтобы обеспечить нужные характеристики поверхности и соответствовать стандартам качества. На третий день мы уже согласовали финальную модель пресс-формы.

Что же было к 6му дню? Привезли сталь ЛКМ для пресс-форм, начинали с трех пресс-форм…но получили запрос на новую, обновленную версию пресс-формы, что добавило нам еще одну задачу, и с 6го дня мы работали над 4мя пресс-формами!

На 7ой день создали 4ую 3D-модель пресс-формы, обсуждали детали. Наше любимое слово «ПАРАЛЛЕЛЬНО» — три пресс-формы находились на стадии фрезеровки, чтобы обеспечить точное соответствие спецификациям.

По четвертой пресс-форме к 9му дню внесли все корректировки и начали проверять детали на соответствия требованиям. Зачем так все скрупулезно делаем? Мы всегда работаем над точностью, чтобы избежать дальнейших доработок и сделать качественный продукт.

День 13 — пресс-формы прошли этапы первичной и грубой фрезеровки. Двигаемся по плану, поддерживая высокий темп производства.

К 14му дню мы уже завершили отделку с ЧПУ и резку проволокой, а к 21му дню завершили изготовление первых пресс-форм и запросили у заказчика предпочтения по цвету для тестовых образцов!

24ый день нашего марафона показал, что тестовык образцы на первых трех пресс-формах готовятся к отливке, а четвертая пресс-форма завершила этап отделки на станке с ЧПУ.

На 25ый день потрясающие новости — тесты на первых трех пресс-формах успешно завершены, ждем отправки образцов в Россию! Проверка образцов покажет точность литья и соответствие всем требованиям заказчика, а также позволит оценить готовность пресс-форм к началу полноценного производства.

на 26 день (13 ноября 2024 года) образцы успешно отправлены нам, и вот…за две недели до Нового года (18 декабря) мы получили первые 1000 комплектов!

От получения запроса до получения изделия в России у нас прошло 2 месяца и 8 дней.Сделали как и обещали — быстро и с качеством!

Если сильно захотеть — можно в космос полететь! (но об этом расскажем в следующий раз, в проекте космические колодки для МКС!)

А еще с 17го по 19ое июня РОТОСНАБ участвует в выставке РОСМОЛД в Крокус Экспо, Павильон 1 Зал 3 Стенд 3А13 — будем рады пообщаться и обсудить новые интересные проекты!

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