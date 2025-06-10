Произведена поставка комплекта контроллерного оборудования TREI-5B-05 со встроенным программным обеспечением — системой реального времени (СРВК) для операционной системы Linux из состава программно-аппаратного (программно-технического) комплекса (ПАК ПТК КРУГ-2000®), нашему системному интегратору «ЭНЕРГОПРОМАВТОМАТИКА» (г. Уфа).

ЭНЕРГОПРОМАВТОМАТИКА модернизирует насосную станцию БашРТС на базе продуктов НПФ «КРУГ» © krug2000.ru

Поставка осуществлена для реализации проекта по модернизации АСУ ТП насосной станции Башкирских распределительных тепловых сетей (БашРТС). В планах — масштабирование системы для модернизации всех 22 насосных станций предприятия.

ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (ООО «БашРТС») обеспечивает теплом и горячей водой восемь городов Республики Башкортостан. По состоянию на 01.01.2025 обслуживает 37 котельных, 350 центральных тепловых пункта (ЦТП) и 22 насосные станции. Является дочерним обществом ООО «Башкирская генерирующая компания».

ПАК ПТК КРУГ-2000 — российский программно-аппаратный (программно-технический) комплекс, предназначенный для создания автоматизированных систем управления объектами с непрерывным или периодическим характером протекания технологических процессов.

ПАК ПТК КРУГ-2000 включен в реестры российской промышленной и радиоэлектронной продукции Минпромторга РФ. Программное обеспечение из состава ПАК ПТК КРУГ-2000 включено в реестр российского ПО Минцифры РФ.

Фото с официального сайта БашРТС.

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