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50 аэростатов поднимались в небо в Великих Луках в эти выходные. Это был большой и красивый праздник — фестиваль воздухоплавания. Мероприятие проходит уже 29 раз и ежегодно собирает тысячи зрителей. В этот раз на полёт аэростатов собралось посмотреть 19 тысяч человек. Международная встреча воздухоплавателей продолжалась несколько дней и проходила в несколько этапов — спортивные полёты,в рамках 30-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту, соревнования по кей-грабу и свечение аэростатов в финале праздника.

1. На событие собираются спортсмены-воздухоплаватели из разных регионов.

© img.geliophoto.com

2. В небе пилоты выполняли задания от спортивного директора, например: «вальс сомнений», «цель, заявленная пилотом» и «продолжение полёта». В первом задании пилоты пытаются сбросить маркер или достигнуть нужной точки трека как можно ближе к одной из установленных целей, во втором — пилоты сами заранее выбирают цель, в третьем цель выбирается во время полёта. Во время соревнований заданий было гораздо больше. В соревнованиях по кей-грабу участвовали не только опытные спортсмены, но и несколько дебютантов. Задача спортсменов — попасть в установленную на воде корзину. Метеоусловия в день соревнований выдались довольно сложные, точно в цель никому попасть не удалось — награду получил пилот, который совершил наиболее успешную попытку.

© img.geliophoto.com

3. Самое масштабное событие фестиваля было в День России, когда с крепости взлетели все шары.

© img.geliophoto.com

4. Вертикализация шаров.

© img.geliophoto.com

5.

© img.geliophoto.com

6. Наполнение шара горячим воздухом.

© img.geliophoto.com

7. Первый взлёт.

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8. Великие Луки.

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9. Набережная.

© img.geliophoto.com

10. Обелиск Славы.

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11.

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12. Река Ловать.

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13.

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14. Над рекой Ловать.

© img.geliophoto.com

15. Полёт над озером Шидиково в пригороде Великих Лук.

© img.geliophoto.com

16. Утренний брифинг перед спортивными полётами.

© img.geliophoto.com

17. Ознакомление с заданием.

© img.geliophoto.com

18. Выезд на место старта.

© img.geliophoto.com

19. На спортивных полётах шары поднимались в воздух с на рассвете и на закате.

© img.geliophoto.com

20.

© img.geliophoto.com

21. Свечение аэростатов — традиционное завершение фестивалей воздухоплавания во всём мире. В свечении в финале фестиваля участвовало 6 ярких аэростатов, которые освещали площадь в течение 2,5 часов. Шары устанавливаются на закате в зоне запуска и надуваются, но удерживаются от взлёта.

© img.geliophoto.com

22. Оболочка светится за счет работы горелок.

© img.geliophoto.com

23. Свечение проводится только в безветренную погоду — при ветре более 3 м/с такое мероприятие невозможно.

© img.geliophoto.com

24. Наполнить оболочку и держать аэростат в таком состоянии на земле сложнее, чем выполнить взлёт.

© img.geliophoto.com

25.

© img.geliophoto.com

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