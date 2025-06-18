Из барачного городка в мегаполис. Как изменился Якутск за 15 лет?

00:07 Таблетка для памяти

00:39 Город

01:01 ЖК, набережные, парки, скверы

06:16 Реставрация, обновление зданий

07:29 Культура

07:55 Образвание

10:20 Спорт

10:55 Здравоохранение

12:15 Храмы, ТРЦ, Адм.-офисные здания

13:04 Улицы, транспортная инфраструктура

15:09 Частный сектор (спутниковые снимки)

16:04 Развенчание мифа «За МКАДом жизни нет"

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