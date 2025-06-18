Великоросс 18 июня 2025, 23:09 41 Видеоблог
Из барачного городка в мегаполис. Как изменился Якутск за 15 лет?Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
00:07 Таблетка для памяти
00:39 Город
01:01 ЖК, набережные, парки, скверы
06:16 Реставрация, обновление зданий
07:29 Культура
07:55 Образвание
10:20 Спорт
10:55 Здравоохранение
12:15 Храмы, ТРЦ, Адм.-офисные здания
13:04 Улицы, транспортная инфраструктура
15:09 Частный сектор (спутниковые снимки)
16:04 Развенчание мифа «За МКАДом жизни нет"
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Великоросс
19.06.2507:30:36
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