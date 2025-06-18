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Великоросс 18 июня 2025, 23:09 41 Видеоблог

Из барачного городка в мегаполис. Как изменился Якутск за 15 лет?

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00:07 Таблетка для памяти

00:39 Город

01:01 ЖК, набережные, парки, скверы

06:16 Реставрация, обновление зданий

07:29 Культура

07:55 Образвание

10:20 Спорт

10:55 Здравоохранение

12:15 Храмы, ТРЦ, Адм.-офисные здания

13:04 Улицы, транспортная инфраструктура

15:09 Частный сектор (спутниковые снимки)

16:04 Развенчание мифа «За МКАДом жизни нет"

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Якутск
  • Нет аватара termometrix
    19.06.2507:30:36

    Спасибо! Очень интересно!

    #1302549
  • Нет аватара DimaY
    19.06.2509:06:01

    Был в Якутске несколько лет назад. У меня остались самые замечательные воспоминания, интересный город, со своим колоритом, дома на сваях, интересные памятники. Очень хорошие люди. Судя по ролику, город с моего визита, стал еще краше. Сейчас идет строительство моста через Лену, начала работать Жотайская верфь, планируется дорога в сторону Магадана. Будет строится маршрут в сторону Найбы. У Якутска замечательные перспективы! Удачи и процветания всем жителям Якутска.

    #1302555
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