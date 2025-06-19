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Холдинг ИНТЕХРОС 19 июня 2025, 10:51 79 Производство

РОИН Р300Т от ИНТЕХРОС уже более двух лет активно используется в атомной отрасли

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В атомной промышленности России остро стоит вопрос о выводе из эксплуатации объектов атомной энергетики. Для демонтажа радиоактивных объектов и отходов возникла необходимость в специальной технике, которая будет выдерживать высокий уровень радиации и выполнять работы в стесненных условиях.

 © www.atomic-energy.ru

Для этого компания ИНТЕХРОС (российский разработчик и производитель гидравлических роботов и оборудования) разработала многофункциональный робот РОИН Р300Т, который выполняет инженерные задачи в радиационно-грязной среде. Комплекс разработан по заказу Федерального государственного унитарного предприятия «Российский Федеральный Ядерный Центр — Всероссийский научно — исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина».

Р300Т предназначен для дистанционного выполнения операций по перемещению и сбору радиоактивных отходов в траншее глубиной 4 м и длиной 4 м, позволяет извлекать объекты различной морфологии из каньонов и бассейнов с ионизирующим излучением мощностью до 73 Грей/час.

 © www.atomic-energy.ru

Электрическая система РОИН Р300Т защищена специальными шкафами, увеличивающими стойкость несколько раз до 360 Грей наколенной дозы. Девятиметровый вылет стрелы обеспечивает увеличение скорости работы в 2 раза относительно предыдущего поколения.

Эксплуатировать Р300Т допустимо в температурах окружающей среды от -50°С до +50°С, что расширяет географию его использования до всех климатических зон.

Управляется дистанционно одним оператором с помощью переносного пульта и четырьмя видеокамерами с FullHD-разрешением. Оператор может находиться на расстоянии до 5 км от робота благодаря переносным антеннам связи.

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Источник: www.atomic-energy.ru

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