На тобольской площадке СИБУРа стартовал монтаж ключевого оборудования для производства пропилена

На комплексе дегидрирования пропана (ДГП-2) — флагманском инвестиционном проекте тобольской площадки СИБУРа — началась установка реакторов дегидрирования. Эти агрегаты являются сердцем производства, где пропан преобразуется в пропилен — ключевое сырьё для полимерной промышленности.

Проект ДГП-2 использует передовую технологию, обеспечивающую получение пропилена высокой степени очистки. В дальнейшем из него будут производить полипропилен, включая новые марки, ранее не выпускавшиеся в России. Эти материалы найдут применение в строительстве, автомобилестроении, производстве упаковки, медицинских изделий и товаров народного потребления, сообщает пресс-служба СИБУР Тобольск.

Всего предстоит смонтировать четыре реактора высотой более 17 метров и массой свыше 100 тонн каждый. Оборудование разместят на металлоконструкциях высотой 30 метров — это сопоставимо с 10-этажным зданием. Для выполнения работ задействован один из мощнейших в России кранов грузоподъёмностью 2200 тонн.

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