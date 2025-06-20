Второй «Валдай» для Саратовской области отправился к заказчику

Второй «Валдай» для Саратовской области отправился к заказчикуСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Из Нижнего Новгорода направился второй «Валдай» в Балаково. В июле судно начнет выполнять речные перевозки по маршруту Саратов-Маркс-Воскресенское -Вольск-Балаково, сообщает телеграм-канал «Володин. Саратов».
Судно «Петр Столыпин» построено на производственном комплексе «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».
С конца мая первый «Валдай» осуществляет ежедневные регулярные рейсы по Волге из Балаково в Саратов и из Саратова в Балаково. Оставшиеся три судна «Валдай» Саратовская область должна получить в течение 2025-2026 годов.
Как сообщалось ранее, первый «Валдай», с которого началось возрождение речных перевозок в Саратовской области, носит имя Юрия Гагарина. Судно курсирует по маршруту между Саратовом и Балаково с заходом в Маркс, село Воскресенское и Вольск.
ТТХ ВАЛДАЙ 45Р-4
Водоизмещение (т) 21,4
Длина габаритная (м) 21,3
Ширина габаритная (м) 5,2
Осадка судна (м) 1,1
Скорость (уз) 65
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d-tatarinov.livejournal.com
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