Второй «Валдай» для Саратовской области отправился к заказчику

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Из Нижнего Новгорода направился второй «Валдай» в Балаково. В июле судно начнет выполнять речные перевозки по маршруту Саратов-Маркс-Воскресенское -Вольск-Балаково, сообщает телеграм-канал «Володин. Саратов».

Судно «Петр Столыпин» построено на производственном комплексе «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».

С конца мая первый «Валдай» осуществляет ежедневные регулярные рейсы по Волге из Балаково в Саратов и из Саратова в Балаково. Оставшиеся три судна «Валдай» Саратовская область должна получить в течение 2025-2026 годов.

Как сообщалось ранее, первый «Валдай», с которого началось возрождение речных перевозок в Саратовской области, носит имя Юрия Гагарина. Судно курсирует по маршруту между Саратовом и Балаково с заходом в Маркс, село Воскресенское и Вольск.

ТТХ ВАЛДАЙ 45Р-4

Водоизмещение (т) 21,4

Длина габаритная (м) 21,3

Ширина габаритная (м) 5,2

Осадка судна (м) 1,1

Скорость (уз) 65

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