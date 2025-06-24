ЧЕАЗ запустил вторую очередь модернизированного гальванического производства

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«Чебоксарский электроаппаратный завод» (ЧЭАЗ) ввел в эксплуатацию вторую очередь обновленного гальванического производства. Общий объем инвестиций составил около 300 миллионов рублей, включая средства федерального бюджета.

В рамках проекта модернизированы четыре участка общей площадью 600 квадратных метров, где установлено 105 единиц оборудования для нанесения серебряных и кадмиевых покрытий.

Кадмирование защищает детали от коррозии в условиях повышенной влажности и воздействия солей, а серебряные покрытия, обладая высокой электропроводностью, широко применяются в электротехнике и радиоэлектронике. Новая механизированная линия серебрения позволяет наносить одно- и многослойные покрытия на изделия из цветных металлов, сообщает пресс-служба предприятия.

Автоматизация процессов сократила производственный цикл, повысила энергоэффективность и качество покрытий, а также снизила количество брака за счет минимизации человеческого фактора. Это также позволило расширить номенклатуру и увеличить объемы выпускаемой продукции.

Ранее, в ходе первого этапа модернизации, ЧЭАЗ запустил пять гальванических линий для анодирования, оловянирования, нанесения многослойных покрытий (никель, медь, олово) и травления в ручном и автоматизированном режимах. В планах предприятия — переход к третьей очереди реконструкции. Суммарные затраты на все три этапа модернизации составят около 1,4 миллиарда рублей.

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