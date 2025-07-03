На ЗСК «Кубань» запущено производство нового универсального полувагона

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На заводе ЗСК «Кубань» запустили производство нового полувагона модели 12-3235. Он подходит для перевозки разных грузов: сыпучих материалов, техники и других изделий, которые не боятся дождя и снега.

Полувагон может перевозить до 70 тонн груза. Его кузов вмещает 85 кубометров, а сам вагон весит не больше 24 тонн. В конструкции использованы надежные тележки типа 2 по российскому стандарту.

После успешных испытаний завод начал серийное производство. Всего планируют сделать 5000 таких вагонов, из которых 1000 выпустят уже в следующем году, сообщает пресс-служба ЗСК «Кубань».

Новый полувагон можно использовать не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Он подходит для поездов любой длины и веса.

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