Компания «Комменж» запустила в серию компактный модуль подачи питания постоянного тока

Компания «Комменж» запустила в серию компактный модуль подачи питания постоянного токаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Компания COMMENG (ООО «Комменж», Санкт-Петербург) запустила в серийное производство компактный модуль, предназначенный для подачи питания от одного источника постоянного тока на несколько устройств.
Основное применение — системы связи, промышленной автоматики, безопасности и контроля доступа. Разработка была выполнена после обращения одного из заказчиков. Анализ рынка показал, что отечественная промышленность устройств распределения питания с необходимыми техническими характеристиками не выпускает. Инженерам была поставлена задача получить изделие, по совокупности потребительских качеств (удобство монтажа и эксплуатации, дизайн, надежность), превосходящее зарубежные аналоги.
Устройство распределения питания постоянного тока УРППТ-4 предназначено для подачи напряжения 12-72 В от одного источника на четыре нагрузки. Обеспечивает включение/отключение напряжения питания, защиту от короткого замыкания, индикацию подачи и значения напряжения питания, индикацию перегорания предохранителя. Монтаж выполняется на поверхность или рейку DIN.
Изделие простое и не дорогое, может найти широкое применение, например, в шкафах промавтоматики и видеонаблюдения.
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