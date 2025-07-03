стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
03 июля 2025, 10:13 504 Блог компании COMMENG™ ⇒ Электроника, электротехника и приборы

Компания «Комменж» запустила в серию компактный модуль подачи питания постоянного тока

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © commeng.ru

Компания COMMENG (ООО «Комменж», Санкт-Петербург) запустила в серийное производство компактный модуль, предназначенный для подачи питания от одного источника постоянного тока на несколько устройств.

Основное применение — системы связи, промышленной автоматики, безопасности и контроля доступа. Разработка была выполнена после обращения одного из заказчиков. Анализ рынка показал, что отечественная промышленность устройств распределения питания с необходимыми техническими характеристиками не выпускает. Инженерам была поставлена задача получить изделие, по совокупности потребительских качеств (удобство монтажа и эксплуатации, дизайн, надежность), превосходящее зарубежные аналоги.

Устройство распределения питания постоянного тока УРППТ-4 предназначено для подачи напряжения 12-72 В от одного источника на четыре нагрузки. Обеспечивает включение/отключение напряжения питания, защиту от короткого замыкания, индикацию подачи и значения напряжения питания, индикацию перегорания предохранителя. Монтаж выполняется на поверхность или рейку DIN.

Изделие простое и не дорогое, может найти широкое применение, например, в шкафах промавтоматики и видеонаблюдения.

Техническое описание УРППТ-4

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: commeng.ru

Поделись позитивом в своих соцсетях


электропитание, промавтоматика, СКУД, устройство распределения питания
  • Нет аватара DTerentev
    03.07.2510:20:52

    Неплохо получилось. Мы для себя несколько лет назад решили, что будем делать, как минимум, не хуже, чем в Европе и Китае. В последнее время получается, во многих случаях(ИМХО), лучше.

    #1303142
  • Дарья Олисова Дарья Олисова
    03.07.2511:11:57

    Приятно читать такие новости. Ещё одна полезная разработка, молодцы!   

    #1303148
  • Нет аватара Liliana
    03.07.2512:54:09

    Дизайн — супер!

    Отредактировано: Liliana~12:56 03.07.25
    #1303152
  • Нет аватара colt700
    04.07.2500:21:16

    К сожалению это примитивный разветвитель. На сайте приведена и схема и внутренности.

    Есть же у других производителей в РФ подобные вещи и с большим функционалом, изучили бы и реализовали подобное. А вот фича с тумблерами — впервые встречается.

    #1303172
    • Нет аватара commeng
      04.07.2510:22:42

      Сделать более сложное устройство несложно — скажем, управление по ETHERNET или радиоканалу. Если будет нужно кому-то и этот кто-то заплатит, сделаем.

      Но пока спрос есть именно на такой — как вы правильно заметили, с тумблерами ничего не предлагается (на самом деле несколько европейских фирм выпускают).

      Но наш, в первых, красивее — не зря Дарья и Liliana написали, что им понравилось.

      Во вторых, все функционально — и варианты монтажа, и вольтметр — не только для красоты. Когда знаешь, какое рабочее напряжение, можно без стабилизаторов обойтись. Но у нас было несколько случаев, когда подавали напряжение раза в 1,5 больше номинала (например для компенсации падения напряжения в линии).

      Ну и, что не менее важно, как раз на простые изделия для нас обычно самые выгодные — затраты на разработку и производство низкие, объемы больше, чем у сложных

      #1303178
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,