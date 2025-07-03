Компания «Комменж» запустила в серию компактный модуль подачи питания постоянного тока

© commeng.ru

Компания COMMENG (ООО «Комменж», Санкт-Петербург) запустила в серийное производство компактный модуль, предназначенный для подачи питания от одного источника постоянного тока на несколько устройств.

Основное применение — системы связи, промышленной автоматики, безопасности и контроля доступа. Разработка была выполнена после обращения одного из заказчиков. Анализ рынка показал, что отечественная промышленность устройств распределения питания с необходимыми техническими характеристиками не выпускает. Инженерам была поставлена задача получить изделие, по совокупности потребительских качеств (удобство монтажа и эксплуатации, дизайн, надежность), превосходящее зарубежные аналоги.

Устройство распределения питания постоянного тока УРППТ-4 предназначено для подачи напряжения 12-72 В от одного источника на четыре нагрузки. Обеспечивает включение/отключение напряжения питания, защиту от короткого замыкания, индикацию подачи и значения напряжения питания, индикацию перегорания предохранителя. Монтаж выполняется на поверхность или рейку DIN.

Изделие простое и не дорогое, может найти широкое применение, например, в шкафах промавтоматики и видеонаблюдения.

Техническое описание УРППТ-4

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈