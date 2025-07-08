В Череповце после модернизации запущена в работу установка серной кислоты

фото АО "Апатит" © vk.com

На предприятии «Апатит », входящем в группу компаний «Фосагро», после модернизации запущена в работу установка серной кислоты СК-714. Модернизация завершена раньше срока на четверо суток.

Запуск установки позволит дополнительно получать почти 16 тысяч тонн кислоты ежегодно. Решающее влияние на сроки ремонта оказала замена теплообменников, которую досрочно завершил «Трест «Коксохиммонтаж ».

Данила Вольмар, главный инженер дирекции «КХМ-Череповец», отметил, что проекты выдались сложными, поскольку их реализация была сопряжена с полной заменой крупного оборудования на более производительное, а также конструктивными изменениями самих агрегатов. Каждый день, как сообщил Данида Вольмар, на площадке трудились в среднем до 250 человек.

Сотрудничество различных подразделений «Фосагро» с трестом КХМ продолжается. На днях «Коксохиммонтаж» приступил к большому объему работ в цехе АМ-1, а осенью готовится к капитальному ремонту сернокислотной установки СК-600/3.

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