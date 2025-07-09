НИЖФАРМ запустила в Нижнем Новгороде новую линию фасовки и упаковки мягких лекарственных форм IWK

© nizhpharm.ru

Группа компаний «НИЖФАРМ» ввела в эксплуатацию высокотехнологичную линию фасовки и упаковки мягких лекарственных форм IWK на своем производстве в Нижнем Новгороде. Первым препаратом, выпущенным на новом конвейере, стала популярная мазь «Левомеколь».

Производительность линии достигает 270 упаковок в минуту, что увеличит объемы выпуска мягких лекарственных форм на 50%. Общие инвестиции в проект превысили 158 млн рублей. Эти средства направлены на закупку оборудования, проектирование, строительные и монтажные работы.

© nizhpharm.ru

Новая линия предназначена для производства всех мягких лекарственных форм «НИЖФАРМ», но приоритет отдан препаратам в упаковке по 40 граммов, включая «Левомеколь». В 2024 году было продано более 15 млн упаковок этой мази, которая остается одним из лидеров аптечных продаж и наиболее рекомендуемых препаратов среди хирургов и фармацевтов. Качество продукции контролируется на всех этапах производства, включая финальную лабораторную проверку перед поставкой в аптеки, сообщает пресс-служба компании НИЖФАРМ.

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