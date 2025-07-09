VizorLabs внедрил уникальную систему мониторинга конвейерных лент

Компания VizorLabs реализовала уникальный проект по внедрению системы интеллектуального контроля состояния конвейерного полотна на Наталкинском горно-обогатительном комбинате (АО «Полюс Магадан») — одном из крупнейших активов АО «Полюс» и всей горнодобывающей отрасли России. Решение, не имеющее аналогов на российском рынке, обеспечивает автоматизированное выявление дефектов и способствует снижению операционных рисков.

На объекте установлены 2D-сканеры, способные обнаруживать критические повреждения конвейерных лент с точностью до 100%, что значительно превышает эффективность традиционных методов мониторинга. Руда на предприятии транспортируется по конвейерной ленте протяжённостью 1,7 километра. Любой дефект конвейерной ленты на этом участке может повлечь существенные производственные потери.

«Для нас крайне важно минимизировать риски внеплановых простоев и обеспечить стабильность производственного цикла на каждом этапе. Конвейер на Наталкинском ГОКе — это ключевое звено в цепочке транспортировки руды, и любое повреждение ленты раньше могло привести к длительной остановке и существенным убыткам. Решение VizorLabs показало себя как надёжный и эффективный инструмент контроля, — отметил начальник управления АСУТП, КИПиА и метрологии технической дирекции АО „Полюс Магадан“ Сергей Чеботарев. — Система не только оперативно выявляет дефекты, но и интегрирована в наше технологическое управление, позволяя нам в реальном времени реагировать на потенциальные угрозы. Мы особенно ценим, что проект реализован с учётом наших требований к промышленной безопасности и IT-инфраструктуре: используется российское ПО, соблюдены все стандарты информационной защиты. Это действительно стратегически важная система для нашего предприятия».

В ходе испытаний система VizorLabs за считаные секунды определила наличие пореза, автоматически остановила движение ленты и зафиксировала точные характеристики дефекта — его длину, глубину и точное местоположение. Система мониторинга также отслеживает абразивный износ, отклонения полотна от центральной оси и прогнозирует развитие дефектов, позволяя эффективно планировать ремонты и профилактические мероприятия.

«Платформа связана с автоматизированной системой управления технологическими процессами (АСУ ТП), что позволяет мгновенно останавливать конвейер в случае выявления критических дефектов. Все инциденты фиксируются с указанием их типа и точного местоположения, — уточнил Дмитрий Комлев, главный инженер проекта „ВизорЛабс“. — Решение работает на базе отечественной операционной системы и защищено специализированным ПО, что гарантирует высокий уровень информационной безопасности».

Внедрение решения VizorLabs способствует снижению рисков аварийных остановок, уменьшению затрат на ремонтно-восстановительные работы и обеспечению стабильности производственного процесса, помогая предприятию избегать значительных временных и финансовых потерь.

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