КБ «Панорама» разработан Банк данных цифровых карт и ДЗЗ для пространственных данных

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В КБ «Панорама» разработан Банк данных цифровых карт и ДЗЗ версии 9.2.0 . В новой версии добавлена возможность создания пользовательских полей метаданных, что расширяет объем хранимой информации для каждого вида пространственных данных. Реализованный функционал позволяет автоматизировать обмен данными с ФГИС, включая загрузку атрибутов из других систем, а также настраивать метаданные в соответствии с требованиями государственных регуляторов. Расширение структуры хранилища позволяет учесть особенности фондов пространственных данных крупных компаний.

С помощью средств настройки можно изменять: тип полей метаданных, параметры редактирования, порядок отображения в интерфейсе, обязательность заполнения и права доступа.

Добавлена загрузка документов с описанием всех метаданных в одном файле формата CSV. Загрузка осуществляется папками, где каждая папка является отдельным набором данных (отдельной записью в таблице метаданных). Оптимизирован поиск по нескольким справочным значениям в одном поле и по большому количеству данных (более 100 тыс.).

Безопасность данных обеспечивается разграничением прав доступа на основе средств безопасности, входящих в состав операционной системы. Поддерживается обычная проверка подлинности, дайджест-аутентификация, системная проверка подлинности (средствами веб-сервера) и доменная (Kerberos или ActiveDirectory). Дополнительная безопасность обеспечивается использованием сквозной аутентификации при работе с базой данных. Подключение к базе происходит с правами пользователя, работающего с системой. Комплекс адаптирован для работы на широком спектре операционных систем (Astra Linux SE, Ubuntu, РЕД ОС, MS Windows и других) и архитектур (Intel, Эльбрус, Байкал). Программа зарегистрирована в реестре отечественного ПО под номером 1862. Банк данных цифровых карт и ДЗЗ является основой для построения инфраструктуры пространственных данных федерального, регионального и муниципального уровней, в корпоративных информационных системах. В рамках единого геоинформационного пространства Банк данных цифровых карт и ДЗЗ реализует сбор, хранение, контроль качества, поиск и выдачу пространственных данных в обменных форматах. Отобранные с помощью программы пространственные данные могут быть размещены для многопользовательского доступа на ГИС Сервере и опубликованы по международным стандартам OGC WFS, WFS-T, WMS, WMTS, WCS на сервере приложений GIS WebService SE . Пользователи могут получить доступ к данным как из тонкого клиента (с помощью GIS WebServer SE ), так и из настольных приложений (ГИС «Панорама» , ГИС «Оператор» ). Банк данных цифровых карт и ДЗЗ обеспечивает построение облачного хранилища пространственных данных, предоставление доступа к этим данным, автоматизированное формирование и обновление геопокрытий. Текущее состояние пространственных данных отображается с помощью карт-схем, которые ведутся для каждого типа хранимых данных: векторных карт, данных ДЗЗ, матриц высот и моделей местности. Обеспечивается удаленное помещение наборов пространственных данных в файловое хранилище, ведение версий хранимых наборов, обновление карт-схем наличия данных, автоматизированный сбор и формирование метаданных, формирование и обновление геопокрытий. Автоматизированный сбор и формирование метаданных выполняется по стандартам ISO 19115:2003, Geographic information — Metadata и ISO/TS 19139, Geographic information — Metadata — XML schema implementation. Автоматически формируются уменьшенные копии изображений данных, проверяются контрольные суммы файлов и полнота наборов данных. Помещение пространственных данных в файловое хранилище осуществляется с проверкой целостности, контролем структуры и содержания данных. Результаты работы протоколируются и заносятся в базу метаданных. Обеспечивается автоматическое резервное копирование метаданных и хранилища пространственных данных с контролем целостности и восстановлением данных. Поддерживается мультиязычный интерфейс.

На портале «Банк пространственных данных » демонстрируются возможности по организации хранения, учета и выдачи векторных карт, данных ДЗЗ, матриц высот и моделей местности. Портал содержит векторные карты в формате SXF, сформированные на основе данных из открытых источников (OpenStreetMap, VMap0). В состав пространственных данных входят карты: субъектов РФ, стран и городов ближнего и дальнего зарубежья. Всего свыше 430 векторных карт и 6 700 матричных данных общим объемом более 240 Гб. Специалисты КБ «Панорама» еженедельно обновляют и актуализируют состав информации на портале. Все опубликованные данные распространяются бесплатно в соответствии со свободной лицензией. Новая версия программы доступна для скачивания на сайте КБ «Панорама» на странице Скачать .

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© gisinfo.ru

© gisinfo.ru

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