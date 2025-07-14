Открыт новый цех по производству лифтового оборудования

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11 июля 2025 года состоялось открытие нового производственного цеха, специализирующегося на изготовлении станций управления и приводов дверей кабины лифтов. Это важный шаг в развитии компании, который позволит значительно увеличить уровень локализации, расширить производственные мощности и оптимизировать процессы выпуска продукции.

Мощности нового цеха рассчитаны на производство до 1 000 комплектов лифтовых станций управления и приводов в год с перспективой дальнейшего масштабирования. Особое внимание уделено качеству и надежности оборудования: станции управления работают на российском программном обеспечении, а привод дверей кабины, один из наиболее сложных узлов лифтового оборудования, в ближайшее время планируется включить в реестр российской промышленной продукции, сообщает пресс-служба компании Невский лифт.

Ранее, в начале 2025 года, компания запустила серийное производство замков дверей шахты, которые уже получили сертификаты соответствия и происхождения, а в апреле были внесены в российский реестр промышленной продукции. Это подтверждает полную локализацию производства и соответствие высоким стандартам качества.

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