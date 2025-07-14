Калашников представил три новые электрические модели мототехники ИЖ

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АО «Концерн «Калашников» презентовал три новые модели под брендом ИЖ. В линейку вошли электрическая версия мотоцикла с коляской ИЖ Ю2 Электро, обновлённый эндуро ИЖ Эндуро 4 и четырёхместный прогулочный электрокар ИЖ Кэб.

Флагманом линейки стал ИЖ Кэб с запасом хода 60 км, электроусилителем руля и системой ABS. Мотоцикл ИЖ Ю2 Электро получил полный привод и дополнительный аккумулятор в коляске, а ИЖ Эндуро 4 — вариаторную коробку передач и запас хода 100 км.

Все модели отличаются пониженным уровнем шума, экономичностью и простотой обслуживания. Презентация прошла на крупнейшем рок-фестивале страны, собравшем более 70 тысяч зрителей, сообщает пресс-служба Калашников.

Новинки уже получили положительные отзывы от экспертов и любителей мототехники. Производство развернуто на мощностях концерна «Калашников» в Ижевске.

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