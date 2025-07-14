«Калашников» выполнил госзаказ на поставку ракет «Вихрь-1» в полном объеме

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АО «Концерн «Калашников» в установленные сроки выполнил обязательства 2025 года по государственному контракту на поставку управляемых ракет «Вихрь-1». Все изделия прошли контрольно-летные испытания, подтвердив соответствие техническим требованиям, и отгружены заказчику.

«Вихрь-1» — современная противотанковая управляемая ракета воздушного базирования, предназначенная для поражения бронированных целей, включая объекты с динамической защитой. Ракета с тандемной кумулятивной боевой частью также эффективна против вертолетов, беспилотников, укреплений и живой силы противника. Комплекс обеспечивает высокую точность поражения в любое время суток и в сложных метеоусловиях.

Специалисты конструкторского бюро «Калашникова» продолжают совершенствовать ракету с учетом опыта ее боевого применения в ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба Калашников.

Ракета поступает на вооружение ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», значительно повышая их боевую эффективность. «Калашников» обеспечивает полный цикл производства и сервисного сопровождения изделия.

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