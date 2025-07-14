В Каменске-Шахтинском заработал новый металлургический завод

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В Каменске-Шахтинском начал работу новый металлургический завод компании «Дон-Металл». Предприятие площадью 13,5 га уже приступило к выпуску горячекатаной арматуры с плановым объемом производства 400 тысяч тонн в год.

Инфраструктура завода включает собственную электроподстанцию и инженерные коммуникации. Сейчас на производстве работают около 200 человек, а после выхода на полную мощность количество сотрудников увеличится до 250. В перспективе на площадке планируется запуск второй очереди прокатного производства, сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.

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