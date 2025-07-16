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Дан старт движению по новому отрезку скоростной автодороги М-12 «Восток» Дюртюли — Ачит. Маршрут проходит по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области.

На участке построены 99 искусственных сооружений: путепроводы, мосты и транспортные переходы. Трасса М-12 призвана соединить Москву с Екатеринбургом и станет частью единой магистрали, обеспечивающей скоростное сообщение между европейской частью России и Уралом.

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Проект был разбит на три основных этапа, общая стоимость которых на момент проведения госзакупок в конце 2022 года превышала 240 млрд руб. Первый этап (1211-1351 км трассы М-12, проходит по Башкортостану) стоимостью более 128 млрд руб. строила автодоровская «дочка» ООО «Строительная компания «Автодор» при участии привлеченных субподрядчиков. Одним из наиболее сложных объектов этого этапа является 813-метровый мост через реку Белая.

Второй этап (1352-1443 км, Пермский край) был отдан ООО «Трансстроймеханизация» (входит в «Нацпроектстрой»). Дорога стоила 73 млрд руб., на ней возведено более 30 искусственных сооружений, включая семь мостов.

© www.vedomosti.ru

Третий этап (1444-1486 км, Свердловская обл.) построило АО «ДСК «Автобан», стоимость превысила 39 млрд руб. На этом участке возведен в том числе 525-метровый мост через реку Большая Сарана, самые высокие опоры которого достигают 60 метров.

https://www.int.../russia/1036540

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