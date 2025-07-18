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Город основан в 1336 году как замок Тевтонских рыцарей — и, несмотря на масштабные разрушения во время Второй мировой войны, сохранил часть архитектуры Восточной Пруссии. Многие здания и целые улицы Черняховска построены в «немецком» стиле, можно снять квартиру или номер в гостинице в историческом центре и на время забыть, что это «новодел». Тем более что часть довоенных зданий сохранилась.

Черняховск расположен в 80 км от Калининграда, в месте слияния рек Анграпа и Инструч. Место постройки замка Инстербург было стратегически важным — это был опорный пункт рыцарей, откуда часто начинались походы Ордена. В 1946, уже после того, как город стал частью СССР, его переименовали в Черняховск — в честь командующего войсками 3-го Белорусского фронта, погибшего во время боёв в Восточной Пруссии.

Сейчас Черняховск — третий по численности город Калининградской области. За один день здесь можно посмотреть руины замка Инстербург, погулять по «немецким» улицам, зайти в собор Архангела Михаила, увидеть знаменитый квартал «Пёстрый ряд» и необычное сочетание старинных зданий и советских пятиэтажек на некоторых улицах.

1. Изначально замок Инстербург был построен из дерева — для возведения использовали дубовые брёвна. Дважды деревянный замок захватывали литовские князья, и после очередного разрушения его отстроили из камня. Со временем вокруг замка появились посёлки, и в 1583 году Инстербург стал городом.

© img.geliophoto.com

2. У города богатая история посещения знаменитыми людьми. Когда-то здесь жила королева Швеции, бывал проездом Пётр I, Иммануил Кант работал учителем в деревне неподалёку, а Наполеон останавливался в Инстербурге за несколько дней до нападения на Российскую Империю.

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3. Улица Калинина — пешеходная улица Черняховска.

© img.geliophoto.com

4. Собор Архангела Михаила, главный храм Черняховской епархии. Здание — бывшая реформатская кирха, которую заложили в 1883 году.

© img.geliophoto.com

5. Во время войны кирха почти не получила повреждений, поэтому исторический облик сохранился. До 1989 года здание использовали как склад, клуб и спортзал, а затем передали православной церкви, отреставрировали и освятили во имя Архангела Михаила.

© img.geliophoto.com

6. Городской парк Черняховска отреставрировали по проекту «Городская долина». Этот проект занял первое место во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Благоустройство затронуло территорию вокруг Замкового и Паркового прудов, исторических кварталов «Калининский» и «Театральный».

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7. Парковый и замковый пруды в Черняховске тоже вошли в список объектов реновации — по данным администрации, с территории вывезли более 15 тысяч кубометров донных отложений. Это более 1200 гружёных больших Камазов.

© img.geliophoto.com

8. Улицу Калинина решили сделать велопешеходной в 2020 году. В концепции благоустройства написано, что именно в Инстербурге в 1937 году появились первые велодорожки в Восточной Пруссии — их делали из базальтовой плитки в виде мозаики.

© img.geliophoto.com

9. Собор Архангела Михаила — самое высокое здание в Черняховске. Высота главной башни — около 65 метров, примерно на уровне 21 этажа в жилом доме.

© img.geliophoto.com

10. Площадь с мемориальным камнем в честь визита Петра I в рамках Великого Посольства — дипломатической миссии, главной целью которой было заручиться поддержкой европейских государств в борьбе с Османской Империей. Камень установлен в сквере на пешеходной части улицы Калинина. В сквере неподалёку плитами выложена карта Черняховска.

© img.geliophoto.com

11. Парковый (Гавенский) пруд в Черняховске после разделения Замкового пруда на две части. Первый пруд в Черняховске появился ещё во времена Тевтонского ордена, когда рыцари построили дамбу на реке Чернуппе, чтобы вокруг замка образовалась водная преграда. Со временем в долине организовали стрельбища — и реку стали называть «канава Стрелков».

© img.geliophoto.com

12. Католический храм Святого Бруно Кверфуртского в Черняховске построен в 1902 году. В 2000 году в храме установили орган и с тех пор кроме богослужений здесь проходят и концерты органной музыки.

© img.geliophoto.com

13. Замковый пруд. В 2025 году в пруды Черняховска выпустили более тысячи мальков и взрослых особей белого амура.

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14. Детский сад № 1 в Черняховске расположен в старинной вилле Брандес (Шобера), которую построили в 1894 году. Изначально здание принадлежало местному крупному землевладельцу. Здание хорошо сохранилось не только снаружи — внутри остались оригинальные украшения потолков, камины и резные двери.

© img.geliophoto.com

15. Панорама Черняховска с высоты.

© img.geliophoto.com

16. Бывший Черняховский кожевенный завод. Завод создали в 1946 году на базе частного немецкого кожевенного предприятия. Здесь выпускали сыромять, кожу хромового дубления, делали плащи, куртки, кошельки, обшивку для мебели. Сейчас завод не работает.

© img.geliophoto.com

17. Лабиринт в городском парке Черняховска напоминает очертания стен замка Инстербурга. Конструкция полупрозрачная, выполнена из металлической сетки.

© img.geliophoto.com

18. Многое в городе отреставрировано или восстановлено, но встречаются и заброшенные здания. В этом доме раньше располагалась военная часть.

© img.geliophoto.com

19. В Черняховске старинные здания стоят рядом с новоделами и советскими панельными домами, здесь есть руины рыцарского замка и современные парки, которые сделаны по лучшим проектам в стране. Черняховск не относится к самым популярным местам области среди туристов. Но многие побывавшие здесь советуют обязательно посетить этот город — наравне с более известными городами Калининградской области.

© img.geliophoto.com

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