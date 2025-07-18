Черняховск — город Тевтонских рыцарей в Калининградской области
Город основан в 1336 году как замок Тевтонских рыцарей — и, несмотря на масштабные разрушения во время Второй мировой войны, сохранил часть архитектуры Восточной Пруссии. Многие здания и целые улицы Черняховска построены в «немецком» стиле, можно снять квартиру или номер в гостинице в историческом центре и на время забыть, что это «новодел». Тем более что часть довоенных зданий сохранилась.
Черняховск расположен в 80 км от Калининграда, в месте слияния рек Анграпа и Инструч. Место постройки замка Инстербург было стратегически важным — это был опорный пункт рыцарей, откуда часто начинались походы Ордена. В 1946, уже после того, как город стал частью СССР, его переименовали в Черняховск — в честь командующего войсками 3-го Белорусского фронта, погибшего во время боёв в Восточной Пруссии.
Сейчас Черняховск — третий по численности город Калининградской области. За один день здесь можно посмотреть руины замка Инстербург, погулять по «немецким» улицам, зайти в собор Архангела Михаила, увидеть знаменитый квартал «Пёстрый ряд» и необычное сочетание старинных зданий и советских пятиэтажек на некоторых улицах.
1. Изначально замок Инстербург был построен из дерева — для возведения использовали дубовые брёвна. Дважды деревянный замок захватывали литовские князья, и после очередного разрушения его отстроили из камня. Со временем вокруг замка появились посёлки, и в 1583 году Инстербург стал городом.
2. У города богатая история посещения знаменитыми людьми. Когда-то здесь жила королева Швеции, бывал проездом Пётр I, Иммануил Кант работал учителем в деревне неподалёку, а Наполеон останавливался в Инстербурге за несколько дней до нападения на Российскую Империю.
3. Улица Калинина — пешеходная улица Черняховска.
4. Собор Архангела Михаила, главный храм Черняховской епархии. Здание — бывшая реформатская кирха, которую заложили в 1883 году.
5. Во время войны кирха почти не получила повреждений, поэтому исторический облик сохранился. До 1989 года здание использовали как склад, клуб и спортзал, а затем передали православной церкви, отреставрировали и освятили во имя Архангела Михаила.
6. Городской парк Черняховска отреставрировали по проекту «Городская долина». Этот проект занял первое место во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Благоустройство затронуло территорию вокруг Замкового и Паркового прудов, исторических кварталов «Калининский» и «Театральный».
7. Парковый и замковый пруды в Черняховске тоже вошли в список объектов реновации — по данным администрации, с территории вывезли более 15 тысяч кубометров донных отложений. Это более 1200 гружёных больших Камазов.
8. Улицу Калинина решили сделать велопешеходной в 2020 году. В концепции благоустройства написано, что именно в Инстербурге в 1937 году появились первые велодорожки в Восточной Пруссии — их делали из базальтовой плитки в виде мозаики.
9. Собор Архангела Михаила — самое высокое здание в Черняховске. Высота главной башни — около 65 метров, примерно на уровне 21 этажа в жилом доме.
10. Площадь с мемориальным камнем в честь визита Петра I в рамках Великого Посольства — дипломатической миссии, главной целью которой было заручиться поддержкой европейских государств в борьбе с Османской Империей. Камень установлен в сквере на пешеходной части улицы Калинина. В сквере неподалёку плитами выложена карта Черняховска.
11. Парковый (Гавенский) пруд в Черняховске после разделения Замкового пруда на две части. Первый пруд в Черняховске появился ещё во времена Тевтонского ордена, когда рыцари построили дамбу на реке Чернуппе, чтобы вокруг замка образовалась водная преграда. Со временем в долине организовали стрельбища — и реку стали называть «канава Стрелков».
12. Католический храм Святого Бруно Кверфуртского в Черняховске построен в 1902 году. В 2000 году в храме установили орган и с тех пор кроме богослужений здесь проходят и концерты органной музыки.
13. Замковый пруд. В 2025 году в пруды Черняховска выпустили более тысячи мальков и взрослых особей белого амура.
14. Детский сад № 1 в Черняховске расположен в старинной вилле Брандес (Шобера), которую построили в 1894 году. Изначально здание принадлежало местному крупному землевладельцу. Здание хорошо сохранилось не только снаружи — внутри остались оригинальные украшения потолков, камины и резные двери.
15. Панорама Черняховска с высоты.
16. Бывший Черняховский кожевенный завод. Завод создали в 1946 году на базе частного немецкого кожевенного предприятия. Здесь выпускали сыромять, кожу хромового дубления, делали плащи, куртки, кошельки, обшивку для мебели. Сейчас завод не работает.
17. Лабиринт в городском парке Черняховска напоминает очертания стен замка Инстербурга. Конструкция полупрозрачная, выполнена из металлической сетки.
18. Многое в городе отреставрировано или восстановлено, но встречаются и заброшенные здания. В этом доме раньше располагалась военная часть.
19. В Черняховске старинные здания стоят рядом с новоделами и советскими панельными домами, здесь есть руины рыцарского замка и современные парки, которые сделаны по лучшим проектам в стране. Черняховск не относится к самым популярным местам области среди туристов. Но многие побывавшие здесь советуют обязательно посетить этот город — наравне с более известными городами Калининградской области.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
Компания «ДМС Восток» торжественно запустила крупный молочный завод в Черняховске
Компания «ДМС Восток» запустила крупный молочный завод в Ч...овске. Церемонии открытия предприятия прошла в понедельник, 14 апреля.
-
Янтарный комбинат поставил первую партию сырья по новому контракту с янтарным кластером
Калининградский янтарный комбинат выполнил первую отгрузку по новому к...поставку комбинатом 10 тонн янтаря ситовых фракций до конца 2023 года.
-
АВТОТОР приступил к промышленному производству BAIC BJ40
Калининградский завод АВТОТОР начал отгрузку автомобилей BAIC BJ40 из ...раммированию инструмента и оборудования, обучению линейного персонала.
Поделись позитивом в своих соцсетях
18.07.2511:11:44
18.07.2512:57:29
18.07.2514:47:30
19.07.2507:02:25