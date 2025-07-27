«Полиметалл» запустил первый в России бетонно-закладочный комплекс на Чукотке

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АО «Полиметалл» завершило запуск нового бетонно-закладочного комплекса (БЗК) на месторождении Майское в Чукотском автономном округе — одном из крупнейших строительных объектов на Дальнем Востоке последних лет, сообщает пресс-служба компании. Это первая подобная установка в стране, и она стала частью технологической модернизации предприятия.

Новый комплекс необходим для перехода на слоевую схему добычи вместо камерной. Такой способ позволяет точнее извлекать руду и эффективнее распоряжаться ресурсами, одновременно снижая техногенную нагрузку: отходы производства теперь отправляют под землю, заполняя выработанные участки. Благодаря этой системе снижается риск обрушений — персонал работает под бетонной «крышей», создаваемой из специальной смеси.

Строительство на площадке стартовало в 2021 году, общий объём инвестиций достиг 5,2 млрд рублей.

Производство закладочной массы ведут непосредственно на месторождении: в её состав входят до 45% хвостов от переработки руды и до 45% пустой породы. Смесь по трубопроводам доставляют в отработанные пространства.

Для энергоснабжения БЗК построили отдельную котельную мощностью 5,22 мегаватта. Топливо — уголь с расположенного поблизости месторождения Долгожданное, разработкой которого занимается сама компания.

По словам заместителя гендиректора по производству Виталия Савченко, комплекс уже функционирует устойчиво, а компания рассматривает возможность использования аналогичной схемы и на других месторождениях, где ведётся подземная добыча

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