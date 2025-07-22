Как дизельные электростанции помогут сделать Геленджик чище

Незамерзающая бухта Геленджика станет чище благодаря ДЭС ГК ТСС © pics.rbc.ru

ГК ТСС был реализован масштабный проект по проектированию, изготовлению и поставке дизельных электростанций для канализационных насосных станций в Геленджике. Для бесперебойной работы очистных станций необходим постоянный доступ к электроэнергии. Для решения этой задачи на объект поставлены дизель генераторные установки суммарной мощностью 9900 кВт, которые будут работать в качестве резервных источников энергии.

В 2024 году в Геленджике реализуется ряд крупных инвестиционных проектов на общую сумму более 100 млрд руб. Одним из таких проектов является «Чистая бухта», нацеленный на изменение системы водоотведения и очистки сточных вод. Проект решит проблемы загрязнения моря хозяйственно-бытовыми отходами, перебоев в водоснабжении, а также восполнит нехватку питьевой воды.

Потребности Геленджика в воде © pics.rbc.ru

В различных районах города ведется замена канализационной системы на современные трубы большего сечения. К концу 2024 года в городе построены 2 насосные станции, мощность которых достигает 30 тыс. кубометров в сутки, с перспективой увеличения до 50 тыс. кубометров в сутки. Мощность 6 реконструированных станций уже достигает 50 тыс. кубометров в сутки.

Система очистных сооружений в Геленджике © pics.rbc.ru

Работа канализационных насосных станций является достаточно энергозатратным процессом. При их строительстве необходимо подготовить площадку для размещения резервуара, выкопать котлован, установить резервуар, произвести монтаж насосов и технологического оборудования и так далее. Все этапы установки и последующей работы очистных сооружений требуют наличия электроэнергии на объекте.

Дизельная электростанция ТСС готовится к испытаниям на производстве в Ивантеевке © pics.rbc.ru

Подготовка дизельной электростанции ТСС к испытаниям на производстве в Ивантеевке

Очистные сооружения должны работать в круглосуточном режиме, так как сточные воды влияют на экологию бухты, а также на комфортное проживание местных жителей и туристов. Согласно Генеральному плану развития города-курорта до 2040 года у Геленджика два приоритетных направления — санаторно-курортная отрасль и туризм. Для поддержания бесперебойной работы станций необходимы источники резервного питания.

Карта новых и реконструируемых объектов водоотведения по проекту "Чистая бухта" М.О. Геленджик © pics.rbc.ru

Для обеспечения доступа к энергии специалистами ГК ТСС были изготовлены 10 единиц дизель генераторных установок. Мощность станций варьируется от 200кВт до 2МВт, использованы качественные и надежные двигатели Baudouin и Mitsubishi. Исполнение соответствует условиям заказчика — шумопоглощающий кожух или панельный блок-контейнер. Одна из станций была изготовлена для размещения в составе БКТП.

Дизельная электростанция ТСС на базе двигателей Mitsibishi © pics.rbc.ru

Часть станций для генерации резервной электроэнергии были изготовлены в кожухном исполнении. Такой формат предполагает возможность размещения установки на улице, поскольку станция надежно защищена от неблагоприятных погодных условий, таких как снег, град, дождь и сильный ветер. Отличительной чертой кожуха считается пониженный уровень шума, который обеспечивается при помощи примененного при проектировании комплекса шумоподавления.

Дизельная электростанция ТСС в контейнерном исполнении © pics.rbc.ru

Дизельная электростанция ТСС в контейнерном исполнении отправляется на объект

Помимо исполнения в шумопоглощающем кожухе, некоторые станции были установлены в контейнер. Это исполнение решает проблему с сохранностью электростанции, так как дизельный генератор надежно защищен. Размещение станции в контейнер позволяет включить дополнительные опции в конструкцию, которые влияют на продолжительность автономной работы установки. Например, система автоматической подкачки топлива или топливный бак увеличенного объема.

Станция с мощностью 2МВт изготовлена с применением оригинального двигателя Mitsubishi и размещена в контейнер типа «Север», который предназначен для использования при температуре от -40С° до +40С°. Базовая комплектация контейнера была усовершенствована в соответствии с запросом клиента. Например, была установлена система электронного подогрева блока двигателя, система подзарядки аккумулятора, система для перекачки топлива с раздаточным пистолетом и система принудительной вентиляции. Кроме того, для более удобного обслуживания дизель генераторной установки в конструкции предусмотрены распашные ворота и дополнительное аварийное освещение.

Все дизель генераторные установки ТСС прошли испытания под нагрузкой на производственном комплексе и уже поставлены на объект. Станции ожидают проведения пуско-наладочных работ, которые состоятся в ближайшем будущем.

Для обеспечения бесперебойной работы канализационных насосных станций было поставлено 10 дизель генераторных установок ТСС, которые гарантируют доступ к электроэнергии на всей территории объекта. Станции с двигателями Baudouin и Mitsubishi в мощностном диапазоне от 200кВт до 2МВт были изготовлены в разном исполнении. В ближайшее время установки будут запущены в работу на объекте.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈