«Молочная Благодать» увеличивает мощности с запуском новой линии розлива

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В Кушве (Свердловская область) на предприятии «Молочная Благодать» введена в эксплуатацию новая автоматизированная линия розлива молочной продукции в ПЭТ-бутылки объемом от 0,3 до 1,4 литра. Производительность линии составляет до 3 тысяч бутылок в час, что позволит расширить объемы выпуска и географию поставок.

Предприятие, где занято около 500 сотрудников, ежегодно производит свыше 44 тысяч тонн молочной продукции. Ассортимент включает более 80 наименований, которые поставляются в Свердловскую, Тюменскую области и Ханты-Мансийский автономный округ, сообщает в телеграмм канале врио Свердловской области, Денис Паслер.

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