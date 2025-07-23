В аэропорту Кольцово открылся обновленный пункт пропуска

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После модернизации пропускная способность пункта выросла с 1300 до 2200 пассажиров в час.

В аэропорту установили более 100 кабин паспортного контроля, включая специальные для маломобильных пассажиров. Также появилась отечественная система биометрической проверки документов, благодаря которой пассажиры международных рейсов смогут проходить контроль менее чем за минуту.

Помещения для всех видов досмотра — таможенного, фитосанитарного и других — полностью обновили. Установили современные интроскопы, тепловизоры и системы видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе Минтранса России.

Теперь аэропорт Екатеринбурга сможет обслуживать в 1,5 раза больше пассажиров международных рейсов. На сегодняшний день география полетов охватывает 14 стран, включая Турцию, Китай и ОАЭ.

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