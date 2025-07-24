Луганский литейный завод модернизирует производство благодаря поддержке ФРП ЛНР
Луганский литейный завод получил партию современного оборудования, приобретенного при поддержке Фонда развития промышленности ЛНР.
На выделенные средства были закуплены современные обрабатывающие центры и токарные станки, которые уже установлены и готовы к работе. Новые мощности позволят предприятию выпускать изделия сложных форм с повышенной точностью, а также обрабатывать крупногабаритные заготовки, сообщает ФРП ЛНР.
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Предприятие получило современное оборудование благодаря льготному финансиро...щности и повысить эффективность работы, сообщает пресс-служба ФРП ЛНР.
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