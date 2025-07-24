Луганский литейный завод модернизирует производство благодаря поддержке ФРП ЛНР

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Луганский литейный завод получил партию современного оборудования, приобретенного при поддержке Фонда развития промышленности ЛНР.

На выделенные средства были закуплены современные обрабатывающие центры и токарные станки, которые уже установлены и готовы к работе. Новые мощности позволят предприятию выпускать изделия сложных форм с повышенной точностью, а также обрабатывать крупногабаритные заготовки, сообщает ФРП ЛНР.

© t.me

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